Emergenza coronavirus. Sul sito del Comune di Novara i dettagli per avere i buoni spesa

Emergenza coronavirus. Da oggi sul sito del Comune di Novara i dettagli per avere i buoni spesa

Il Comune di Novara precisa le modalità per avere accesso ai buoni pasto destinati ai capo famiglia, sulla base delle 550 mila euro ricevute dal Governo per sostenere in nuclei in difficoltà a seguito dell’emergenza coronavirus.

Il Comune di Novara avvia la distribuzione delle 550 mila euro ricevute dal Governo per sostenere le famiglie in difficoltà, costrette alla “chiusura” dalle misure emergenziali messe in campo per limitare il contagio da coronavirus. Ai capo famiglia saranno destinati buoni acquisto per generi alimentari di prima necessità, disponibili presso gli esercizi commerciali del territorio, da 25 euro ciascuno.

Da oggi, sul sito del Comune di Novara, è possibile trovare la modulistica relativa all’accreditamento degli esercenti per accettare i buoni spesa del Comune di Novara.

Sul sito, si può trovare anche il link della modulistica per la richiesta dei buoni stessi che sarà attivo nelle prossime ore, quando coloro che rispetteranno i requisiti potranno compilare ed inviare il format.

CHI HA DIRITTO A RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI:

– il cittadino residente nel Comune di Novara

– il lavoratore autonomo, momentaneamente non in attività causa Covid-19

– il lavoratore dipendente, momentaneamente non in attività causa Covid-19

– il cittadino disoccupato

Ovviamente, nel modulo occorre compilare anche la parte in si chiede se si sia già assegnatari o meno di sostegno pubblico o di ammortizzatori sociali.

COME INVIARE LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI

La procedura più semplice ed immediata è quella di accedere al portale Servizi Online del Comune di Novara, registrarsi, se ancora non si è registrati (tramite codice fiscale e numero della carta di identità), chiedendo dal menù a sinistra “Mi serve il codice attivazione”. Il codice arriverà via mail. Dopodiché si potrà accedere ai servizi online dove si troverà il modulo da compilare che sarà inviato telematicamente.

Altra possibilità è quella di scaricare i moduli stampandoli, compilandoli ed inviandoli via mail all’indirizzo [email protected] .

Per chi invece volesse informazioni telefoniche o per supporto alla compilazione si possono contattare i seguenti numeri:

03213703474/3501/3508

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

oppure scriver all’indirizzo [email protected]

Si ricorda che l’invio telematico è il metodo maggiormente indicato.

DOVE SI POSSONO SPENDERE I BUONI

I buoni spesa potranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali di Novara che avranno aderito all’avviso pubblico e che saranno inseriti in un elenco pubblicato sul sito e aggiornato giorno dopo giorno.

Per utilizzarlo il titolare dovrà avere con sé un documento di riconoscimento e l’attestazione/modulo di richiesta del buono per ogni eventuale verifica.

CONSEGNA DEI BUONI SPESA

La consegna dei buoni avverrà, dopo un contatto telefonico o via mail, ai recapiti forniti in sede di istanza tramite corriere.

VALORE DEI BUONI SPESA

Il buono spesa ha un valore di 25 euro, viene emesso direttamente dal Comune di Novara, è nominale, con tanto di codice fiscale dell’assegnatario e con contrassegni che ne consentono il controllo e ne impediscono la contraffazione. Il buono non si può cedere, non dà diritto al resto, si potrà spendere entro il 31 luglio 2020. Ad ogni nucleo richiedente avente diritto verranno erogati secondo la seguente modalità:

– 150 euro per il primo/unico componente del nucleo familiare

– 100 euro per ogni successivo componente del nucleo familiare