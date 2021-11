Famiglie bisognose: nuovo bando del Comune di Novara per accedere ai contributi

Il contributo erogato è di 200 euro per nuclei fino a due componenti; 300 euro per nuclei di tre o quattro componenti; 400 euro per nuclei di cinque o più componenti.

Nuovi contributi alle famiglie bisognose, sono disponibili, accedendo al portale del Comune di Novara, dove ci saranno tutte le indicazioni utili per fare domanda all’apposito bando istituito.

“Come avevamo anticipato – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Luca Piantanida – andremo ad erogare ulteriori fondi Covid a favore dei nuclei familiari più fragili. Anche la nostra città ha vissuto momenti difficili non solo dal punto di vista sanitario ma anche economico. Crediamo sia necessario continuare a monitorare una situazione che non si è conclusa ma le cui conseguenze gravano ancora su diverse famiglie che fanno parte del tessuto sociale della nostra comunità. Questa volta, l’accesso al contributo è molto più semplice rispetto al passato grazie ad una procedura più snella e immediata”.

La somma messa a disposizione è di 432.900 euro. Potranno richiedere il contributo i residenti nel Comune di Novara che abbiano una certificazione Isee inferiore od uguale a 8.300 euro.

“E’ fondamentale – conclude Piantanida – utilizzare tutti gli strumenti economici che i Comuni hanno a disposizione e allo stesso tempo intercettare i bisogni della nostra gente affinché chi versa in condizioni di fragilità e di difficoltà possa conoscere e beneficiare degli strumenti agevolativi a loro disposizione. L’assessorato sta lavorando anche in questa direzione perché nessuno, nella nostra città, venga lasciato solo”.

Come e quando richiedere l’assegnazione del contributo per le utenze domestiche

Il modulo di istanza può essere presentato esclusivamente Online dal sito del Comune di Novara www.comune.novara.it, sezione servizi Online. I cittadini non ancora registrati ai servizi Online potranno farlo seguendo le istruzioni reperibili sul sito istituzionale.

La domanda potrà essere inoltrata dalle ore 9.30 del 18/11/2021 alle ore 23.59 del 28/11/2021.

La richiesta di assegnazione del contributo sarà valutata dagli uffici del servizio Politiche Sociali che, terminata l’istruttoria, comunicheranno l’esito al richiedente attraverso un messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda.

Per ricevere informazioni in merito all’iniziativa è possibile contattare lo Sportello Sociale al seguente numero di telefono: – 0321 3703501 e nei seguenti orari: – lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30; – martedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.00; – giovedì dalle 14.30 alle 16.30.