Ferme alcune linee ferroviarie: RFI annuncia un calendario lavori da effettuare nel 2022 nel novarese

Ferme alcune linee ferroviarie: RFI annuncia il calendario lavori da effettuare nel 2022 nel novarese

Alcune linee ferroviarie che interessano il territorio novarese, subiranno degli stop programmati, per consentire lavori all’infrastruttura di RFI.

La Provincia di Novara rende noto, che RFI ha comunicato che effettuerà diverse interruzioni di linee durante il 2022, per consentire lavori sull’infrastruttura ferroviaria di propria competenza e riguardante anche il territorio del Novarese secondo un primo calendario che potrebbe ancora subire variazioni e aggiornamenti nel corso dell’anno.

Per ognuna delle interruzioni previste sarà programmato un servizio di bus in sostituzione dei treni coinvolti. I provvedimenti saranno attuati con il necessario anticipo per informare i viaggiatori coinvolti e inserire gli orari dei bus sostitutive nei sistemi informativi e di vendita.

Dalla prossima estate sono previsti per due fine settimana due giorni di interruzione sulla linea Novara Alessandria tra Novara e Mortara. Dal 4 al 31 luglio, sulla linea Arona Novara, sarà interrotto il binario di incrocio di Oleggio, dal 9 al 12 luglio sulla Arona Novara interrotta la tratta Arona Oleggio per interventi sul sottopasso di Borgo Ticino e dal 17 luglio al 28 agosto sulla Domodossola Novara, la tratta da Premosello a Novara per il rinnovo e il risanamento della linea. Dal 29 agosto al 19 settembre, sulla linea Domodossola-Milano interruzione nella tratta da Arona a Sesto Calende per la manutenzione straordinaria del ponte di Sesto Calende e in settembre è prevista anche un’interruzione di 8 ore sulla linea RV Torino-Milano e sulla linea R Ivrea-Chivasso-Novara per l’attivazione del nuovo apparato di controllo di Novara.