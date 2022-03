Festa della Donna in città: iniziative e facilitazioni per l’altra metà del cielo novarese

Il programma redatto dal Comune di Novara, presentato dall’Assessorato alle Pari Opportunità. Sui bus della Sun, le donne viaggiano gratis.

“Un impegno che si esprime anche attraverso la collaborazione delle tante realtà che operano sul nostro territorio che hanno a cuore un tema centrale e su cui la sensibilizzazione ha un impatto molto forte e importante” così l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Novara, Giulia Negri, nel presentare la Giornata internazionale della Donna, oggi per la Festa dell’8 marzo, sono previste una serie di iniziative, che esprimeranno la collaborazione delle tante realtà che operano sul territorio e che hanno a cuore un tema centrale, sulle quali “la sensibilizzazione ha un impatto molto forte e importante” ha concluso l’Assessore Negri.

“Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno dato il proprio tempo e la propria disponibilità per promuovere queste iniziative in collaborazione con il Comune – conclude l’assessore Negri – Oggi più che mai è importante riflettere su questo argomento e agire attraverso un’intensa opera di sensibilizzazione ma anche con le azioni concrete che stiamo mettendo in campo finalizzate all’informazione e alla conoscenza”.

Per tutta la giornata dell’8 marzo, la Sun garantisce viaggi in autobus gratuiti per tutte le donne.

Inoltre, tutte le visitatrici della mostra “Il mito di Hayez” al Castello, solo nella giornata di oggi (martedì 8 marzo), verranno omaggiate del catalogo della Galleria Giannoni.



ELENCO INIZIATIVE :

– Inaugurazione di due panchine rosse su iniziativa Conad in via Biandrate e Conad Pernate, in collaborazione con Liberazione e Speranza per il Cav (Centro antiviolenza).

– “Donne di marmo e di passione” nell’ambito di “Voci di donne”, Circolo dei Lettori

– Piazza della Repubblica e Conad di via Biandrate: iniziativa Cgil Cisl e Uil a cura di Luisa Mauceri per postazione di vendita primule.

– 10 Marzo ore 18 – Salone Arengo del Broletto: “La tiroide è donna” incontro promosso dal Presidente commissione Salute pubblica Maria Cristina Stangalini. Partecipano il professor Aimaretti per discutere sull’importanza della prevenzione della corretta diagnosi e cura.

PROGRAMMA “La tiroide è donna”

Introduzione G. Aimaretti

“Cosa fa, dove e a che cosa serve” M. Romanisio

“Alterazioni funzionali e morfologiche” A. Ferrero

“Tiroide, la prima sospettata: tra realtà e falsi miti” G. Mauri e G. Aimaretti

“Il percorso assistenziale infermieristico” C. Fenini