Festa della Liberazione a Novara: il programma del 25 Aprile 2022

Ore 9:45 ritrovo in viale IV Novembre (Allea) Onore al monumento ai Caduti. Partenza corteo

Ore 10:00 Messa in Duomo

Ore 15 Broletto ritrovo e partenza per “Resistere, pedalare, resistere”, biciclettata sui luoghi della Memoria in città in collaborazione con Fiab e Pedala Diritto.