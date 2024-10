Festival della Salute, i numeri parlano chiaro: un successo! La tappa galliatese dell’evento promosso dal Cisa ha avuto un’ottima risposta

Galliate – I numeri parlano chiaro: la tappa galliatese del Festival della Salute, appuntamento che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione ed è stato patrocinato da Comune di Galliate e Provincia di Novara, è stato un assoluto successo! Lo confermano le quasi 300 persone che hanno deciso di approfittare della presenza di diversi specialisti (otorino-laringoiatra, cardiologo, neurologo, dermatologo, fisiatra e dermatologo) per una visita ambulatoriale assolutamente gratuita. E anche il centinaio di appassionate di ginnastica dolce e fitness per le sessioni che hanno visto la partecipazione di associazioni sportive e personal trainer locali. L’appuntamento, voluto e organizzato dalla compianta Stefania Demarchi – la direttrice del Cisa Ovest Ticino recentemente scomparsa – si è svolto nel pomeriggio di sabato 12 ottobre all’interno del meraviglioso e accogliente Castello Visconteo Sforzesco. Da segnalare anche stand informativi delle associazioni che si occupano di salute e benessere fisico: dalla Lilt alla Croce Rossa, dall’Asl alla Protezione civile, dall’Auser all’Avis, oltre ad uno spazio dedicato agli alcolisti anonimi.

Insomma, un ‘contenitore’ di informazioni per offrire opportunità di prevenzione e di notizie utili per le quali vanno ringraziati i tanti medici che, in modo assolutamente gratuito, hanno aderito all’invito del Cisa e in particolare del dottor Pierantonio Vigone a partecipare e a rendersi disponibili.

Poco dopo le 17 a chiusura della giornata c’è stato un breve ma intenso convegno nella Sala Gotica del Castello, al centro delle relazioni, moderate dallo stesso dottor Vigone, l’intervento di vari colleghi che hanno parlato di dipendenze (fumo, alcolici e ludopatia), consigli per una sana alimentazione (attenzione a zuccheri, grassi e sale!), come prevenire tumori (seno, utero e colon) e l’importanza della prevenzione e l’importanza di avere uno stile di vita, anche nei luoghi di lavoro, improntato al ben-essere.

La degna conclusione è stata affidata ad una gustosa e inimitabile paniscia (molto apprezzata da tutti), offerta dalla Pro Loco Galliate.

Dal Cisa la dottoressa Claudia Gambaro si dice molto soddisfatta dell’esito della tappa galliatese del Festival. L’appuntamento è per i primi mesi del 2025, quando si terrà il terzo incontro, questa volta a Biandrate, per proseguire l’autentico tour dedicato alla salute per i 24 Comuni che compongono il Consorzio Intercomunale Servizi socio-assistenziali.