Festività del 25 Aprile: modifiche al servizio di raccolta differenziata

Il Comunicato stampa diffuso da Assa con gli orari dedicati alla raccolta differenziata porta a porta.

Per la festività del 25 Aprile, i servizi di raccolta differenziata porta a porta a Novara subiranno qualche lieve modifica.

Viene anticipato a sabato 23 aprile 2022 il servizio di raccolta carta nel quartiere Ovest.

Vengono posticipati a martedì 26 aprile 2022 i servizi di raccolta plastica nel quartiere Sud Est e di raccolta carta nel quartiere Sant’Agabio.

Nella giornata di lunedì 25 aprile 2022, verranno invece effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti “non recuperabili” nei quartieri Nord e San Martino, di raccolta plastica nel quartiere Nord Est e di raccolta vetro, lattine, banda stagnata nel quartiere Sacro Cuore.

Come in tutte le festività, il 25 Aprile non si effettuerà nessuna raccolta dell’organico e neppure la raccolta del cartone.

Entrambi le Isole Ecologiche, di Via Delle Rosette e di Via Sforzesca, nel giorno del 25 Aprile saranno chiuse.

Fonte Ufficio Stampa Assa