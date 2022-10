Festività “Ognissanti 2022”: Ordinanze ed orari annunciati dal Comune di Novara

Tutto ciò che c’è da sapere per la commemorazione dei defunti, presso i cimiteri della città di Novara.

Riceviamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Novara e pubblichiamo:

In occasione dell’avvicinarsi della commemorazione dei Defunti, tutti i cimiteri di Novara (cimitero comunale, cimitero di Pernate, Lumellogno e Olengo) rispetteranno l’orario 8 – 17.15 (ultimo ingresso).

Anche gli uffici, in caso di necessità, rimarranno aperti, oltre che, come di consueto, al mattino, dalle 14 alle 15.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.

Dal 26 ottobre e fino al 1° novembre 2022, è interdetta la circolazione di tutti i veicoli privati o pubblici anche se muniti di apposito contrassegno per disabili o altro permesso autorizzativo, all’interno di tutti i cimiteri del Comune, fatta eccezione per il servizio interno di bus navetta presente presso il Cimitero Urbano, per i carri funebri ed i mezzi di servizio dell’Unità Cimiteri, come da Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Si comunica che all’interno del Cimitero Comunale è attivo il servizio di navetta eseguito dall’Associazione Auser con orario 8.00/12.00 – 13.00/17.00 dal oggi, 26 ottobre, fino al 1° novembre compreso.

La Sun ha intensificati il servizio di trasporto pubblico verso il cimitero da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre:

LINEA 1:

da sabato 29 ottobre a lunedì 31 ottobre dalle 8 alle 17.50 tutte le corse transiteranno dal cimitero. Domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre tutte le corse transiteranno dal cimitero

CIRCOLARE FESTIVA:

nelle giornate di domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre dalle ore 8 alle ore 12.47 e dalle ore 15 alle ore 18.17 è previsto un servizio autobus ogni 40 minuti

LINEA C:

nelle giornate di sabato 29 ottobre e lunedì 31 ottobre servizio autobus, come programmato nel servizio invernale