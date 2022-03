Fiera di Marzo: cosa c’è da sapere su viabilità e trasporto pubblico

Fiera di Marzo: cosa c’è da sapere su viabilità ed trasporto pubblico

Sabato e domenica 5/6 marzo, tornano in centro le bancarelle della Fiera di Marzo, con una serie di divieti e modifiche al traffico.

Questo week-end, il centro di Novara sarà invaso da oltre 200 bancarelle e stand, in occasione della consueta Fiera di Marzo. La zona interessata ed interdetta alle auto, coinvolge le piazze Martiri e Puccini; viale Turati, via Fratelli Rosselli, via Coccia e largo Costituente. In tutta la zona interessata alla fiera, vietata la circolazione e la sosta, superata la mezzanotte di venerdì 4 marzo, fino alle 07.00 di lunedì marzo.

Tutti i dettagli su divieti e circolazione, sono contenuti nell’Ordinanza della Polizia Municipale n.288 del 28.02.2022: Fiera di marzo n.288 28.02.22

Qui invece è possibile visionare il dettaglio dei servizi di trasporto bus disponibili sabato 5 e domenica 6 marzo: Fiera di marzo linee Bus Sun