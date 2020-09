Fino a quando le gambe reggono, un’ora di Novara discreto, poi il Toro affonda e vince per 4-1

Discrete indicazioni per gli allenatori nell’esordio stagionale fra Torino e Novara. Azzurri che dopo un inizio rallentato, fino a quando la condizione regge fanno una discreta figura. Mezz’ora per il nuovo acquisto Ante Hrkać.

Vince il Torino per 4-1 la prima amichevole stagionale che ha visto in Novara tenere bene il campo per almeno un’ora, in uno Stadio Grande Torino ancora senza pubblico.

Primo Tempo 2-1

Una decina di minuti di smarrimento costati il doppio svantaggio granata e poi il Novara non è non è affatto dispiaciuto. Capace anche di tenere palla e sviluppare trame interessanti, come quella che ha portato alla bella rete di testa di Bortolussi, già in buone condizioni e fra i più lucidi, insieme a Cisco, Nardi e Schiavi.

Secondo Tempo 2-0

Squadre completamente trasformate, in particolare da Giampaolo che cambia tutti gli undici, mentre Banchieri tiene inizialmente in campo la linea difensiva ed il centrocampo, modificando invece i tre giocatori offensivi, con l’ingresso di Piscitella, Pinotti e Gonzalez. Al 61′ Collodel lascia il campo al neo acquisto Ante Hrkać che si piazza davanti alla difesa. Il bosniaco-croato, in evidente ritardo dicondizione, tiene però la posizione e da presenza fisica alla fase difensiva.

Azzurri che difendono più bassi ma sempre con ordine, ma questo paradossalmente concede ampi spazi alle ripartenze, che vedono protagonista l’asse Gonzalez-Piscitella. Manca però l’ultimo passaggio, mentre il Torino non è preciso nella conclusione finale, in almeno un paio di occasioni.

Dall’80” c’è soddisfazione anche per l’esordio in Prima squadra dei tanti ragazzini del vivaio portati in ritiro a Chatillon.

Le reti

7′ Toro molto presto in vantaggio, ma su errore della difesa azzurra, che su disimpegno regalato del giovanissimo Pagani, consente di infilare la porta dal limite dell’area.

12′ Raddoppio di Belotti che riceve da Linetty, controlla sul vertice sinistro e con un destro ben indirizzato infila Marricchi sul palo lontano.

30′ Molto bello il goal di Bortolussi, che conclude di testa nell’angolino su cross di Pagani (che riscatta l’erroraccio iniziale), dopo un bel giro palla corale.

75′ Toro che si riporta in vantaggio con un bel sinistro del giovane Segre, bravo a riprendere al limite una respinta corta della difesa azzurra.

85′ Piscitella perde un pallone sanguinolento dentro l’area e Vojvoda così può servire Edera che dal dischetto infila senza difficoltà Marricchi.

Il Tabellino

TORINO: 29 Sirigu (46′ 32 Milinkovic-Savic), 3 Bremer (46′ 30 Djidji), 5 Izzo (46′ 27 Vojvoda), 9 Belotti (C) (46′ 14 Rauti), 11 Zaza (46′ 20 Edera), 13 Rodriguez (46′ 15 Ansaldi), 21 Berenguer (46′ 10 Falque), 23 Meite (46′ 34 Aina), 33 Nkoulou (46′ 99 Buongiorno), 77 Linetty (46′ 26 Kone), 88 Rincon (46′ 6 Segre)

A disposizione: 25 Rosati, 19 Fiordaliso, 45 Ferigra, 95 Celesia

Allenatore: Marco Giampaolo

NOVARA: 1 Marricchi, 2 Pagani (’78 13 Baldi), 3 Cagnano, 4 Collodel (C) (61′ 15 Hrkac), 5 Bellich (VC), 6 Bove (89′ 14 Bartoli), 7 Nardi, 8 Schiavi, 9 Bortulussi (46′ 23 Pinotti, 78′ 21 Tordini), 10 Zunno (46′ 19 Gonzalez), 11 Cisco (46′ 24 Piscitella)

A disposizione: 12 Spada, 22 Pallavicini, 16 Barbui, 18 Kyeremateng, 20 Rusconi

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Edoardo Papale (Sez. AIA di Torino)

Assistenti: Gian Marco Pellegrino (Torino), Umberto Galasso (Torino)