Fra Renate e Novara 21 punti, ma la differenza l’ha fatta un banale errore difensivo

Nel posticipo del girone A di serie C, il Renate batte il Novara 1-0, grazie ad un regalo di Migliorini nel primo tempo. Azzurri vicino al pari con Rossetti e con un incrocio clamoroso colpito da Panico

Una partita non certo bella è stata decisa da un banale errore di Migliorini alla mezzora. Novara decisamente meno brillante, ma contro un Renate terza forza del campionato, i 21 punti di differenza in classifica proprio non si sono visti. Se si pensa alla partita d’andata, dominata dai nerazzurri, tanta acqua è passata sotto i ponti, ma molta ancora ne dovrà passare per raggiunmgere l’agognata salvezza, in una stagione a dir poco complicata.

RENATE-NOVARA 1-0

30′ Giovinco

La Partita

Padroni di casa che partono con tutte le intenzioni di fare la partita, provando anche a tenere alto il baricentro. Ma il Novara di questa fase non è avversario che si lascia intimorire e con il solito pressing a tutto campo, costringe la squadra di Aimo Diana a diversi errori nel fraseggio. Gli azzurri sanno anche pungere, ma manca la precisione nell’ultimo passaggio.

Purtroppo la partita, decisamente in controllo da parte del Novara, si sblocca alla mezzora a seguito di un grave errore di Migliorini, il quale si fa soffiare da Nocciolini una palla destinata a fondo campo, che favorisce il facile tocco in porta di Giovinco.

Sarà l’episodio decisivo che porta al riposo i padroni di casa in vantaggio, senza che abbiano fatto molto di più degli azzurri per meritarlo.

Azzurri costretti ad attaccare e Banchieri che al 55′ getta nella mischia Rossetti al posto di Piscitella, anche se non in perfette condizioni.

La partita bruttina sin da principio, diventa ancora più complicata per gli azzurri, con i lombardi che ricorrono al fallo sistematico ad ogni palla rubata, con l’arbitro Angelucci che fischia molto ma non ammonisce, consentendo a nerazzurri di spezzare le trame offensive degli azzurri senza pagare dazio. Le condizioni non certo ottimali del campo, non aiutano chi deve costruire il gioco.

L’occasione più grande se la procura Rossetti, prendendo posizione in area piccola al 70′, per poi girarsi e scaricare addosso all’incredulo Gemello a due passi dalla porta.

A 5′ dalla fine poi, con gli azzurri protesi nel massimo sforzo, per quanto confuso, colpiscono un clamoroso incrocio dei pali con Panico, che spara col sinistro da posizione defilatissima.

La Formazione

Banchieri conferma la stessa formazione capace di fermare il Lecco a suon di reti lo scorso turno. Beppe Panico nella stessa posizione di falso-nueve, per le non perfette condizioni di Rossetti.

La Cronaca

3′ Errore di disimpegno di Migliorini che concede una comoda battuta da dentro l’area a Nocciolini, il quale ciabatta fuori.

26′ Punizione velenosa di Galuppone che batte davanti a Lanni all’altezza del palo, ma il portiere azzurro non si fa ingannare.

30′ Altro errore di Migliorini, questa volta letale. Che in vantaggio con la palla da proteggere in uscita sul fondo, se la fa soffiare da Nocciolini che tocca dietro a Giovinco, il quale non ha difficoltà a trovare la porta.

35′ Cabasci calcia dal limite, questa volta Lanni respinge mani al centro dove Giovinco può ribattere in goal. Tutto fermo per off-side.

40′ Colpo di tesa in torsione di Silva, attento in corner Lanni. Sulla battuta lo stesso Silva ancora di testa, alto sopra la traversa.

50′ Destro a giro di Lanini su punizione che coglie l’esterno rete.

54′ Fuori Piscitella dentro Rossetti, rischiato anche se non in perfette condizioni.

68′ Dentro Malotti e fuori Lanini un po’ in ombra.

70′ Occasionissima per gli azzurri con Rossetti che è bravissimo a girarsi in area piccola, ma poi spara addosso a Gemello da due passi.

74′ Panico riceve e si gira in un fazzolletto, ma la sua conclusione defilata arriva smorzata a Gemello.

75′ Si rivede Pablo Gonzalez, che rileva Zunno, sicuramente generoso ma poco efficacie questa volta.

80′ Punizione di Cabasci che sibila vicino al palo.

84′ Panico da posizione defilatissima colpisce un incrocio dei pali clamoroso.

Il Tabellino

RENATE: 1 Gemello, 3 Esposito (86′ 13 Santovito), 4 Ranieri (86′ 2 Marletti), 7 Anghileri (C), 8 Kabashi (VC), 9 Nocciolini (86’5 Maistrello), 10 Giovinco (73′ 30 Marano), 14 Galuppini, 20 Rada, 21 Damonte (53′ 24 Possenti), 28 Silva

A disposizione: 12 Baghera, 16 Magli, 17 Vicente, 19 Lakti, 23 Burgio

Allenatore: Aimo Diana

NOVARA: 2 Lanni, 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 8 Schiavi (C), 9 Lanini (68′ 39 Malotti), 11 Panico, 14 Migliorini, 15 Collodel (VC), 18 Zunno (76′ 19 Gonzalez), 24 Piscitella (54′ 29 Rossetti), 33 Colombini

A disposizione: 31 Desjardins, 5 Bove, 10 Buzzegoli, 20 Lamanna, 25 Bellich, 26 Cisco, 28 Hrkac, 38 Pellegrini, 40 Bortoletti

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Luca Angelucci di Foligno

Assistenti: Sigg. Simone Piazzini di Prato e Francesco Ciancaglini di Vasto

Quarto ufficiale: Sig. Sajmir Kumara di Verona

Marcatori: 30′ Giovinco (R)

Ammonizioni: 24′ Ranieri (R), 49′ Damonte (R), 59′ Panico (N); 69′ Pogliano (N); 73′ Esposito (R); 79′ Schiavi (N)

Calci d’angolo: Renate-Novara 2-3