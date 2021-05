Funivia Stresa-Mottarone. Cade una cabina, il bilancio è tragico: 9 morti, 2 bimbi gravi

L’incidente è avvenuto alle 12:30 a 300 mt dalla stazione di arrivo in frazione Alpino. Due bimbi in codice rosso trasportati in elicottero al Regina Margherita di Torino.

Una cabina della funivia Stresa-Mottarone si è staccata a 300 mt. dalla stazione di arrivo in frazione Apino, ed è precipitata al suolo, in uno dei passaggi a maggiore altezza da terra.

Dalle prime ricostruzioni sono 11 le persone coinvolte nello schianto e purtroppo il bilancio sarebbe tragicamente pesante: 9 le vittime e due bambini molto piccoli trasportati in elicottero al Regina Margherita di Torino in codice rosso.

L’incidente, sul quale si aprirà un’inchiesta per stabilirne le cause, è avvenuto intorno alle 12.30. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, che ha coinvolto personale del 118 e sanitari, vigili del fuoco e soccorso alpino, di vari distaccamenti. Diversi anche gli eliccoteri decollati dalle basi piemontesi e lombarde.

Un mezzo dei Vigili del Fuoco, nel tentativo di raggiungere la zona dell’incidente, si è ribaltato; per fortuna senza conseguenze serie per gli occupanti.

Aggiornamenti della situazione nelle prossime ore.