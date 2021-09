Furgoncino vola nella scarpata nei pressi dell’uscita di corso Milano della Tangenziale

I Vigili del Fuoco di Novara estraggono il ferito, poi preso in consegna dai sanitari del 118, inizialmente valutato come codice rosso.

Arrivano notizie confortanti dall’Ospedale Maggiore di Novara, dove subito dopo pranzo è stato ricoverato in codice rosso, il conducente del furgone, che ha perso il controllo presso l’uscita di corso Milano della tangenziale cittadina. Quando la squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata sul posto, lungo la direzione per Trecate, ha trovato il mezzo rovesciato, alla base della ripida scarpata.

Il personale ha estratto il ferito e con aiuto del 118, lo ha immobilizzato, quindi con l’ausilio di tecniche SAF (speleo alpino fluaviale) lo ha recuperato.

Sul posto la Polizia Locale di Novara, oltre a collaborare attivamente per il recupero, si è occupata dei rilievi, dai quali si cercherà di capire cosa ha provocato l’uscita di strada ed il salto oltre il guard rail. Come dicevamo, inizialmente catalogato come un codice rosso, per fortuna le condinzioni del ferito hanno portato poi alla derubricazione di codice giallo.