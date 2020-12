Furgone scivola sulla neve e si ribalta in un canale a Granozzo con Monticello

L’incidente è avvenuto nella notte in via Gramsci. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Novara ha soccorso gli occupanti e messo in sicurezza l’area.

La prima neve caduta ha tradito il conducente di un furgone, che questa notte ha perso il controllo del mezzo andando fuori strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino a Granozzo con Montincello.

Quando una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando centrale di Novara, è arrivata in via Antonio Gramsci, ha trovato il furgone rovesciato nel canale. Dopo aver aiutato gli occupanti ad uscire dal furgone, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area.