Gara-2 Playout: Ivrea bissa il successo di uno su Mg Consulting, Novara dà l’arrivederci alla serie C Silver

Gara-2 Playout: Ivrea bissa il successo di 1 su Mg Consulting, Novara dà l’arrivederci alla serie C Silver

I padroni di casa di Lettera 22 Ivrea vincono 81-80, condannando Mg Consulting al ritorno in serie D.

Come al PalaBellini sabato scorso, Basket Club Novara perde di un solo punto anche sul parquet della Palestra Gramsci di Ivrea, la sera di mercoledì 11 maggio, contro i padroni di casa di Lettera 22.

L’81 a 80 questa volta è però senza appello, ed una comunque combattuta Gara-2 del playout, condanna i ragazzi di coach Delconte, costretti a lasciare la Serie C Silver, conquistata solamente il 28 giugno di un anno fa.

Nel team novarese di MG Consulting, spiccano i 22 punti dell’ala piccola Luca Galzerano, ed il contributo di 20 punti realizzati da Khadim Diouf, centro di 205 cm arrivato da College Borgomanero, proprio per dare una mano ad un reparto di lunghi in difficoltà di condizione, fatto rivelatosi determinante nella corsa salvezza.

Passata la delusione, Basket Club Novara e College Basket Novara, in vista di una fusione societaria già formalizzata, dovranno velocemente raccogliere i cocci, per ripartire dalla serie D con rinnovato slancio la prossima stagione, anche per non vanificare le dichiarate ambizioni, che si fondano innanzitutto dal grande potenziale rappresentato dalla messa a fattor, dei tanti giovani e giovanissimi cestisti del settore giovanile, vera speranza di futuro del basket gaudenziano.

LETTERA 22 IVREA-BASKET CLUB NOVARA 81-80

LETTERA 22 IVREA:Saccomani M.32,Nardi M.16, Degrandi M.12, Messina L.10, Ravera Chion A. 7, Coi E. 2, Regruto Tomalino E. 2, Sconfienza L., Gennari A., Saccomani M. ne, Gamba L. ne, Pistelli A. ne.

BASKET CLUB NOVARA: Galzerano L. 22, Diouf K. 20, Giromini T. 12, Vigliaturo M. 9, Cochis A. 8, Brustia L. 6, Apostolo E. 3, Amato L., Bertona M., Boncompagni L. ne, Caligaris F. ne.