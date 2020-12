Generoso ma fragile. Il Novara di Marcolini non riesce a vincere pur facendo tre goal a Piacenza

In vantaggio per tre volte con Collodel, Zigoni e Panico su rigore, gli azzurri si fanno subito riprendere dal Piacenza. Un punticino che almeno evita l’aggancio in classifica dei biancorossi.

Un Novara generoso, animato sicuramente da buoni propositi, non trova il primo successo targato Marcolini, malgrado sia andato tre volte in vantaggio. Troppo fragile emotivamente e difensivamente, la squadra azzurra regala tre reti al Piacenza, proprio quando sembrava nelle condizioni di svoltare. Il punto guadagnato non cambia la problematica classifica degli azzurri, ma almeno evita l’aggancio piacentino. Domenica altra delicata trasferta contro la Pergolettese, distante solo 2 punti sotto al 14° posto.

La formazione

Non sarà una rivoluzione, ma qualcosa Michele Marcolini, insoddisfatto dai risultati conseguiti, prova cambiarla, sparigliando qualche carta. Il Novara di Piacenza si schiera quindi con un 4-3-3 spurio, puntando sugli uno contro uno di Cisco e Panico sugli esterni, forse per provare ad alimentare Zigoni con qualche cross. Ma la vera novità, probabilmente più per necessità (viste le assenze di Schiavi e Buzzegoli), è il centrocampo più concreto e muscolare, con la presenza contemporanea di Collodel e Hrkac, per la prima volta in campionato titolare. In difesa Bove prende il posto di Sbraga e Natalucci di Lamanna.

La Partita

Il Novara schierato da Marcolini a Piacenza, è tutt’altro che manovriero ed offensivo. Con Panico e Cisco sugli esterni ed un centrocampo più corsa e centimetri, gli azzurri sistemati ampiamente dietro la linea della palla, cercano di recuperare e ripartire, dando ampiezza al gioco, sopratutto attraverso le palle lunghe. Le cose sembrano funzionare per quasi tutto il primo tempo, soprattutto dopo la rete di Collodel su invito di Panico intorno alla mezzora, ma poi il meritato goal di Maritato azzera tutto e le squadre lasciano il pesante terreno del Garilli per l’intervallo, con un complessivo equanime pareggio.

Nella ripresa, il gioco del Novara non migliora sotto il profilo dell’estetica, ma con un po’ di grinta e pressione più alta, in una difesa piacentina non certo irresistibile, trova il nuovo vantaggio e finalmente con Zigoni. Siamo solo al 61′, ma la speranza della svolta sembra alla portata, ma è solo un’illusione, perchè tre minuti dopo, il centrocampo azzurro regala un brutto pallone per la letale ripartenza dei biancorossi che porta all’inopinato pareggio di Maio.

Poi finalmente Cisco si ricorda delle sue sgroppate ed alla mezz’ora manda al bar Miceli, si prende l’area ed il susseguente fallo, che regala a Panico il tiro dal dischetto. L’ex Cittadella è implacabile e trasforma spiazzando Libertazzi.

Emozioni finite? Macchè, palla al centro e Piacenza che a sinistra, trova spazio e tempo per un cross di Gonzi che il subentrato Pedone è il più lesto a mettere in porta al volo col piattone.

Il Novara ci prova ancora, con abnegazione e coraggio, ma il Piacenza non fa troppa fatica a resistere agli attacchi generosi ma confusi e la partita si chiude con un pareggio, che ha almeno il merito di evitare l’aggancio dei biancorossi in classifica, ma che non basta alla tanto ricercata prima vittoria.

La Cronaca

6′ Migliorini stacca bene di testa su corner battuto da Panico, ma la palla non inquadra lo specchio

10′ Galazzi spara di sinistro sulla verticale di Palma, ma Lanni è attento e respinge cuoi pungi.

14′ Bello il corridoio verticale indovinato da Natalucci per Panico che a da posizione defilata a tu per tu con Libertazzi, prova il tocco sotto ma il portiere piacentino respinge.

24′ Triangolo scolastico in area in area fra Simonetti e Flores Heatley, con Migliorini che si immola in tuffo sul destro secco da pochi passi dell’attaccante.

25′ Cross forte e teso dentro l’area piccola di Cisco, ottimo l’intevento in tuffo di Libertazzi

26′ Bruzzone salta a vuoto e Panico sfonda a destra, servendo a Collodel una palla da spingere in porta: Novara uno Piacenza zero.

30′ Palombella di Maio con la testa su cros di Flores Heatley che scavalca Lanni leggermente fuori dai pali, cogliendo la parte alta della traversa.

42′ Pareggio del Piacenza con Maritato, che colpisce di testa a centro area su invito di Flores Heatley, lasciato liberissimo di crossare dal vertice dell’area di rigore.

58′ Violento destro di Panico su tocco corto da punizione, che s’infrange sulla base del palo con Libertazzi che pare non arrivarci.

61′ Novara ancora in vantaggio e finalmente segna Zigoni. Piacenza che respinge corto su un cross di Natalucci, Bianchi la rimette col piattone e l’ex Venezia che segue bene evitando il fuorigioco , colpisce in tuffo di testa con Libertazzi che tocca ma non evita il goal.

64′ Galazzi fa il break rubando palla per servire Babbi, il quale tocca al centro per lo smarcato Maio, che non ha difficoltà a mettere in porta sotto la traversa.

75′ Numero di Cisco che prende l’area e viene atterrato da Miceli. E’ rigore che Panico trasforma alla perfezione spiazzando

78′ Nuovo pareggio Piacenza con il subentrato Pedone, abile a trovare la deviazione vincente sul secondo palo, impattando un bel cross da sinistra di Gonzi.

82′ Gran sinistro a giro di Natalucci che Libertazzi toglie dall’incrocio. Sul successivo calcio d’angolo, un tocco di Zigoni esce di pochissimo.

Il Tabellino

PIACENZA: 35 Libertazzi, 5 Bruzzone (C), 9 Maio (73′ 7 Pedone), 10 Palma (52′ 21 Babbi), 11 Flores Heatley, 13 Battistini, 14 Corbari, 16 Maritato (52′ 26 Gonzi), 25 Galazzi (90’+ 18 Losa), 30 Visconti (52′ 4 Miceli), 31 Simonetti

A disposizione: 22 Stucchi, 2 Martimbianco, 3 Renolfi, 6 D’Iglio, 19 Saputo, 23 Siani, 28 Casali

Allenatore: Vincenzo Manzo

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano (65′ 25 Bellich), 5 Bove, 11 Panico, 14 Migliorini, 15 Collodel, 16 Natalucci, 17 Zigoni, 23 Bianchi (C), 26 Cisco (90′ 21 Pagani), 28 Hrkac (73′ 19 Gonzalez)

A disposizione: 31 Desjardins, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 7 Firenze, 9 Lanini, 20 Lamanna, 32 Tordini, 33 Colombini, 37 Ivanov

Allenatore: Michele Marcolini

Arbitro: Sig.Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Sigg. Andrea Bianchini di Perugia e Antonio D’Angelo di Perugia

Quarto ufficiale: Sig. Mattia Caldera di Como

Marcatori: 27′ Collodel (N); 42′ Maritato (P); 61′ Zigoni (N); 67′ Maio (P); 76′ Panico (N)

Ammonizioni: 33′ Cagnano (N); 39′ Migliorini (N); 45’+ Panico (N); 60′ Gonzi (P); 65′ Hrkac (N); 66′ Simonetti (P); 70′ Bruzzone (P)

Calci d’angolo: P 2 – N 1

Recupero: 1°T 1′ – 2°T 5′