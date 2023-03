Gestione rifiuti: una guida in tre lingue consegnata ai residenti di Sant’Agabio

Comune di Novara e Assa hanno consegnato un vademecum per la corretta gestione dei rifiuti al Sinalp di Novara

Incontro conclusivo, martedì 14 marzo, nella sede di Novara di Sinalp, Confederazione sindacale nazionale autonoma dei lavoratori e dei pensionati, per consegnare, ai rappresentanti dei partecipanti agli incontri sul tema della raccolta differenziata, una agile e sintetica guida trilingue (italiano, inglese e francese).

Si tratta di un utile e pratico vademecum per differenziare correttamente i rifiuti, per sapere come fare ad accedere al servizio delle isole ecologiche e per ricordare il Numero Verde da chiamare per prenotare i servizi gratuiti, per avere informazioni, per relazionarsi con l’azienda e affrontare e arrivare a soluzione di eventuali problematiche.

Nei mesi scorsi Assa, alla presenza dell’assessore all’ambiente del Comune di Novara, Teresa Armienti, e del direttore generale di Assa, Alessandro Battaglino, ha tenuto, nella sede del Sinalp, in Corso Milano 41/B, tre incontri sulla “Raccolta differenziata a Novara” a cui hanno preso parte le mamme del comitato genitori della scuola del quartiere, alcuni commercianti, rappresentanti delle comunità religiose presenti nella zona e le addette agli sportelli Sinalp.

«Questo volantino – ha sottolineato Teresa Armienti, assessore all’Ambiente del Comune di Novara – rappresenta uno strumento utile non solo per avere le informazioni necessarie ma anche per creare quella sensibilità utile a migliorare il servizio della raccolta differenziata. Le tre lingue in cui è tradotto sono essenziali per raggiungere il maggior numero di popolazione possibile. Ogni giorno ci arrivano diverse segnalazioni su abbandono rifiuti o su rifiuti mal differenziati. Ben vengano tali segnalazioni, ma è anche fondamentale che i cittadini si facciano parte attiva del processo di miglioramento, perché solo così potremo raggiungere risultati ancora più importanti. Faccio un appello anche a coloro che hanno partecipato attivamente all’iniziativa affinché si facciano promotori, con i loro vicini di casa e la loro famiglia, delle informazioni ricevute. E qualora ci fosse qualche dubbio ci si può rivolgere ad Assa e al Comune per fare chiarezza».

Ringraziando tutti i presenti e i partecipanti agli incontri precedenti, il direttore generale di Assa, Alessandro Battaglino, ha dichiarato che «il messaggio fondamentale per cui abbiamo fatto questo volantino è che sono i cittadini a rendere la città sempre più pulita e curata».

«Gli operatori di Assa – ha proseguito il direttore Battaglino – passano quotidianamente, a spazzare le strade, a raccogliere i rifiuti, a portare via quelli abbandonati in strada, a recuperare i rifiuti ingombranti, prenotati con il Numero Verde, ma solo se tutti coloro che vivono Novara mettono in pratica le “buone pratiche”, la città può diventare sempre più bella».

«Il pieghevole che abbiamo distribuito non è, solo, uno strumento per differenziare sempre meglio i rifiuti domestici, ma illustra, tra le altre cose, come accedere alle Isole Ecologiche e quali rifiuti conferire. È scritto in italiano, inglese e francese per facilitare nel miglior modo possibile la comprensione», ha sottolineato Battaglino.

«Oggi consegniamo a voi questi pieghevoli – ha detto il Direttore Generale di Assa rivolgendosi ai presenti – con la richiesta di distribuirli e invitare a distribuirli per diffondere le importanti informazioni che contengono».

«Abbiamo iniziato da Sant’Agabio questi incontri sulla raccolta differenziata – ha concluso il direttore Battaglino – in quanto, a differenza di quanto molti pensano è un bel quartiere, dove si sta costruendo una vera integrazione: con questa iniziativa andiamo a dimostrare che a Sant’Agabio si possono fare delle belle cose e da Sant’Agabio possono partire iniziative da diffondere nel resto della città».

Fonte Ufficio Stampa Assa Novara