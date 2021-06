Già noto e indagato, sotto cautela ed obbligo, arrestato in flagrante spacciatore marocchino

Indifferente ai rischi che correva, l’uomo ha finito per farsi “beccare” in flagranza e con 60 dosi di cocaina pronte per essere vendute.

Un cittadino marocchino, già noto alla Polizia di Stato, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, già indagato sempre per analoghi fatti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Novara, perchè incurante di tutte le pendenze ed i rischi connessi, non ha avuto remore a vendere altra cocaina.

Dopo aver notato insoliti andirivieni, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, a Pernate, nelle vicinanze dell’abitazione di un cittadino extracomunitario; gli agenti hanno proceduto ai primi accertamenti; scaturiti nella giornata di sabato primi accertamenti, che hanno permesso di capirne il motivo, nella giornata di sabato 5 giugno, in uno specifico servizio predisposto dalla Squadra Mobile. E’ bastato poco agli agenti, per constatare che il marocchino, ha serenamente continuato a “cedere coca” senza timori per le conseguenze.

Questa volta però, anche grazie alla successiva perquisizione personale e locale nei suoi confronti, la Polizia ha sequestrato circa 60 dosi di cocaina pronte alla cessione, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e denaro in contanti, provento dell’illecita attività; tutti fatti che peseranno notevolmente in giudizio.

La Procura della Repubblica di Novara ha poi predisposto che lo stesso fosse associato presso la casa circondariale di Novara.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara