Giana-Novara 2-2, progressi confermati ma tornano anche i limiti. Occasione persa a Gorgonzola

Novara due volte in vantaggio (splendida la rete di Panico) e poi sempre ripresa da una Giana Erminio ridotta in dieci uomini.

Dopo l’ossigenante poker calato a Lucca, il Novara era atteso da un’importante conferma a Gorgonzola. Purtroppo gli azzurri in vantaggio sul 2-1 ed in 11 contro 10, falliscono la prova maturità, ma i progressi restano incoraggianti.

GIANA ERMINIO-NOVARA 2-2

Marcatori: 48′ Panico (N); 55′ Perico (G); 67′ Lanini rig.(N); 86′ Dalla Bona rig. (G)

La Partita

E’ il Novara che prova a fare la partita, la Giana pressa e e tenta di ripartire, spesso scavalcando il centrocampo, alla ricerca degli esperti Perna e Ferrario. Compito più complicato per gli azzurri, per le relative dimensioni del campo e per la pesantezza di un terreno di gioco allentato dalla pioggia. In un classico primo tempo da 0-0, si segnalano il tiro iniziale di Pinto ed i due tentativi novaresi portati da Lanni. E’ proprio l’attaccante di proprietà del Parma l’uomo chiave del nuovo corso, perchè fa le due fasi e partendo finalmente fronte alla porta, riesce anche a rendersi pericoloso.

E’ una classica partita sporca di serie C, con un equilibrio che si può spezzare solo da errori o giocate sopra la media. Beppe Panico è fra i pochi in campo ad avere numeri di categoria superiore e così ad inizio ripresa pesca dal suo repertorio un destro fantastico dai 30 metri che si spegne sotto l’incrocio, regalando il vantaggio ai suoi.

Un vero peccato che tutto venga sprecato poco dopo, quando a seguito di corner, gli azzurri non respingono e risalgono in tempo, così Perico si trova tra i piedi la palla del pareggio, scodellata dentro quasi sul dischetto.

Giocate oppure episodi dicevamo, ed dal 67′ partita che gira ancora in favore per gli azzurri, quando Bonalumi scalcia in area Panico, portando al rigore trasformato da Lanini e poi il signor Giaccaglia è costretto al secondo giallo per Perna, e così la Giana va sotto e resta anche in dieci. Sembra che il più sia fatto, ma per Giaccaglia c’è anche il fallo in area su Marchetti e Dalla Bona non si fa pregare trasformando dal dischetto per i suoi.

Un 2-2 che per come è maturato, lascia molto amaro in bocca, ma tiene comunque sotto un avversario diretto e conferma alcuni evidenti progressi palesati, come pure certe ingenuità difensive che continuano a costare punti pesanti.

La Formazione

Squadra che vince non si cambia, soprattutto visto quanto si sono attesi i tre punti; per cui Simone Banchieri effettua due soli avvicendamenti: dentro il rientrante Migliorini al posto di Bove, e maglia titolare a Collodel al posto dello squalificato Schiavi. Per il resto stessi uomini reduci dall’ossigenante 4-1 di Lucca, con la conferma del 4-2-3-1.

Primo cambio obbligato al 53′, con Hrkac che si ferma, lasciando spazio a Bortoletti. Secondo cambio al 60′, con Molotti che esce per l’Ingresso di Zunno.

All’84’ Esordio anche per l’oggetto misterioso Ivanov al posto del migliore in campo Panico.

La Cronaca

7′ Ripartenza Giana con Palazzolo che calcia dai 20 metri. Molto bravo Lanni a distendersi e deviare.

24′ Insidiosissima punizione calciata forte dentro l’area di Lanini per la testa di Panico, che non c’entra la porta da pochi metri.

26′ Lancio di Panico che pesca in area Malotti, il quale però non aggancia quasi davanti ad Acerbis.

35′ Punizione a scavalcare la barriera di Lanini che impegna a terra Acerbis.

40′ Bell’azione degli azzurri che liberano Lanini al tiro dal limite, con Acerbis che questa volta deve impegnarsi seriamente per ribattere corto, nessuno è pronto per il tapin.

47′ Novara che passa con una magia di Panico, che ricevuta palla sul cambio lato di Corsinelli, si accentra e calcia dai 30 metri un destro fantastico che si spegne sotto l’incrocio. Applausi!

55′ Greselin si incunea in area e calcia, trovando il muro di Pogliano. L’azione prosegue e da un cross da sinistra la palla finisce sui piedi di Perico che scarica di sinistro trovando l’immediato pareggio della Giana.

65′ Tiro cross di Zunno che attraversa tutta l’area senza trovare nessun compagno pronto

66′ Nuovo vantaggio azzurro, questa volta con Lanini, freddo dal dischetto a trasformare un rigore per fallo di Bonalumi su Panico.

71′ Ingenuo il fallo di Perna su Lanini, che gli costa il secondo giallo e l’espulsione: Giana Erminio in dieci.

79′ Lanini si libera dal limite e calcia centrale col sinistro. Para sicuro Acerbis.

86′ Rigore anche per la Giana, per fallo su Marchetti. Lanni intuisce su Dalla Bona, ma la palla s’infila comunque nell’angolino basso.

Il Tabellino

GIANA ERMINIO: 1 Acerbis, 2 Perico, 5 Marchetti, 6 Palazzolo (80′ 8 Rossini), 7 Pinto (C; 77′ 23 D’Ausilio), 9 Ferrario, 10 Perna (VC), 11 Greselin, 14 Zugaro, 15 Bonalumi, 24 Montesano (77′ 21 Dalla Bona)

A disposizione: 12 D’Aniello, 22 Zanellati, 3 Barazzetta, 4 Finardi, 13 Benatti, 16 Corti, 18 De Maria, 20 Capano

Allenatore: Oscar Brevi

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano (VC), 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 9 Lanini, 11 Panico (84′ 37 Ivanov), 14 Migliorini, 15 Collodel (C), 28 Hrkac (53′ 40 Bortoletti), 29 Rossetti, 39 Malotti (64′ 18 Zunno)

A disposizione: 31 Desjardins, 5 Bove, 10 Buzzegoli, 17 Moreo, 19 Gonzalez, 21 Pagani, 23 Bianchi, 25 Bellich, 26 Cisco

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Sigg. Stefano Montagnani di Salerno e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro

Quarto ufficiale: Sig. Matteo Gualtieri di Asti

Ammonizioni: 16′ Panico (N); 34′ Pinto (G); 42′ Pogliano (N); 69′ Perna (G)

Espulsioni: 72′ Perna (G)

Calci d’angolo: Giana Erminio-Novara 5-2