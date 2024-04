GIORNATA DELLA ZOOTECNIA NOVARESE PER PARLARE DELL’ALLEVAMENTO DELLA RAZZA PIEMONTESE

Novara – “Un evento corale per restituire il giusto valore al lavoro degli allevatori e alla qualità della Razza piemontese”. Con queste parole il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti e il consigliere delegato ai Rapporti con le associazioni agricole Arduino Pasquini presentano la Giornata della Zootecnia novarese, in programma per il prossimo 11 aprile, “appuntamento patrocinato dalla Provincia che ha collaborato con l’organizzazione curata dalla Fondazione agraria novarese, dall’Ordine dei Dottori agronomi, dei Dottori forestali delle province di Novara e Vco e numerosi Enti e Istituzioni del territorio. A ospitare la parte congressuale, in mattinata, sarà l’Iis “Bonfantini” di Novara: sono previsti numerosi interventi che toccheranno gli aspetti tecnici dell’allevamento della Razza Piemontese e che ne illustreranno l’assoluta eccellenza sul piano nutrizionale ed enogastronomico. Ringraziamo gli organizzatori per aver coinvolto sia gli esperti, che porteranno contributi estremamente qualificati, ma anche gli studenti del “Bonfantini”, per i quali la Giornata sarà un’ottima occasione formativa per avvicinarsi in maniera più approfondita, concreta e applicata alla zootecnia del nostro territorio. Gli allievi dell’Ips “Ravizza” di Novara offriranno invece un saggio di cucina utilizzando le carni e i prodotti del territorio. Nel pomeriggio ci sposteremo alla cascina “La fontana” di Momo per visitare l’allevamento, con una lezione di zoognostica per studenti, allevatori, agronomi forestali e periti agrari. L’Amministrazione provinciale – concludono il presidente e il consigliere – ringraziano gli organizzatori per il coinvolgimento e, soprattutto, per aver pensato a un evento che sicuramente troverà seguito negli anni a venire”.

Il vicesindaco e assessore al Commercio e Attività produttive del Comune di Novara Marina Chiarelli sottolinea che “l’iniziativa è particolarmente importante per il suo valore divulgativo e, soprattutto, formativo di studenti, docenti, allevatori, agronomi e periti tecnici del settore, elementi ai quali si aggiunge la valorizzazione di prodotti enogastronomici tipici del territorio. Il Comune di Novara, oltre a sostenere economicamente la Fondazione Agraria Novarese, crede nella forza dell’evento in prospettiva futura affinché l’allevamento della razza piemontese, una delle più importanti razze di carne italiana presente, trovi sempre più spazio nel Novarese, diventando un ulteriore volano per l’economia e per la tipicità e l’eccellenza territoriali”.

PROGRAMMA

Dalle ore 9,00 ritrovo presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Bonfantini Novara-Vignale C.so Risorgimento n. 405, Moderatori dott. Antonio Pogliani (agronomo), Gian Franco Quaglia (Agromagazine);

Ore 9,15 Saluto delle Autorità: Leopoldo Cicogna (Fondazione Agraria), Biatriz Baldo (Ist. Agrario Bonfantini), Fulvia Carbonera (Ist. Alberghiero Ravizza), Fabrizio Gaboardi (Collegio Periti Agrari Novara), Fabrizio Buttè (Ordine Agronomi Forestali Novara e V.C.O.), Alessandro Canelli (Sindaco di Novara), Federico Binatti (Presidente Provincia di Novara), ecc.;

Ore 9,40 apertura convegno Marco Protopapa Assessore Agricoltura e Cibo della regione Piemonte;

Ore 9,50 dott. Andrea Quaglino direttore Anaborapi “La razza Piemontese e la Selezione per i nuovi caratteri”;

Ore 10,10 dott. Massimiliano Paganini, agronomo Ordine Agronomi e Forestali Novara e VCO “Strutture, ambiente e benessere animale”;

Ore 10,30 prof. Maurizio Pascale, docente di Laboratorio Enogastronomia e Cucina Istituto Alberghiero Giuseppe Ravizza Novara “L’eccellenza della carne dei bovini di razza piemontese:

percorsi del gusto”;

Ore 10,50 dott. Franco Tinelli, direttore Dipartimento Prevenzione ASL Novara “La Sanità e il benessere degli animali: quali requisiti essenziali di prodotti di elevata qualità”;

Ore 11,10 Interventi: (CCDD, CIA, CONFAGRICOLTURA, ARAP, Allevatori e Studenti) e Conclusioni: Matteo Marnati Assessore Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca della Regione Piemonte;

Ore 12,00 Momento Conviviale presso i locali dell’Istituto Giuseppe Ravizza, pranzo preparato dagli studenti, cuochi e professori dell’Istituto Alberghiero Ravizza; Ore 14,00 Momo presso Azienda Agricola Cascina “La Fontana” dei signori F.lli Ferrari in Via Pascoli, 15: benvenuto di Sabrina Faccio (Sindaca di Momo), Visita all’allevamento con lezione di zoognostica con Studenti, Allevatori, Agronomi, Forestali e Periti Agrari: veterinario dott. Piero Ferrari e dott. Guido Garnero tecnico Anaborapi.

Ore 16,00 termine dei lavori e scambio di saluti.

Agronomi, Forestali e Periti Agrari possono beneficiare dei CFP in base agli statuti degli Enti di appartenenza

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected].