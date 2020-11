Giornata Internazione contro la violenza sulle donne: dati non rassicuranti in Provincia di Novara

Anche i dati raccolti dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Novara, confermano che il nostro territorio è tutt’altro che immune alla violenza di genere. Elena Foti:”Il fenomeno non è purtoppo arginato”



In provincia di Novara, solo negli ultimi 10 mesi, sono 289 le donne ricorse ai servizi anti-violenza. Lo rende noto il monitoraggio dell’Ufficio Pari oppurtinità della Provincia di Novara, in occasione della Giornata Internazione contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Dati che mettono in luce come siano state 183 le donne italiane a chiedere aiuto, le rimanenti sono straniere di varie nazionalità. La fascia di età maggiormente colpita dal fenomeno della violenza è al di sotto dei 45 anni. Il numero di figli minori coinvolti risulta essere di 283. “Questo 25 Novembre è un giorno simbolico che deve vedere la mobilitazione di tutti e durante la quale ogni realtà territoriale e ogni singolo cittadino si devono sentire impegnati nell’essere contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne per una vera cultura di parità” ha commentao Elena Foti, consigliere delegato alle Pari opportunità della Provincia di Novara, che ricorda come nell’ambito dell’attività di contrasto alla violenza la Provincia, i Comuni e i Consorzi socio-assistenziali abbiano istituito una rete di soccorso attraverso due Centri anti-violenza, uno per la zona di Novara e l’altro per la zona nord del territorio.

La maggior parte delle donne hanno subito violenza fisica, psicologica ed economica, in alcuni casi stalking, e violenza sessuale. Sul totale di donne vittima di violenza circa 174 hanno presentato denuncia. Ulteriore attenzione è stata rivolta a nove maltrattanti che si sono rivolti ai vari Sportelli per avere un supporto psicologico oppure per essere sostenuti attraverso l’azione di educatori professionali.

Fonte Ufficio Stampa Provincia di Novara