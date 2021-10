Gonzalez illumina, Vuthaj fulmina. Il Novara Fc vince 2-0 ad Imperia e risale la classifica

Seconda vittoria consecutiva per gli azzurri di Marchionni e terza rete per il bomber albanese, poi il raddoppio di Bortoletti mette in ghiaccio la partita.

L’assenza di Bergamelli, le condizioni non perfette di Agostinone e le tre partite in sette giorni, non cambiano le convinzioni dello squalificato Marchionni, che al Ciccione di Imperia mantiene il 3-5-2 con Franck Amoabeng, sistemato da centrale difensivo, unica eccezione rispetto all’undici vincente domenica scorsa al Piola contro il Città di Varese.

Azzurri che approcciano bene la partita con Gonzalez e Vuthaj pronti a punzecchiare la difesa nerazzurra, ma è una pressione che col passare dei minuti si attenua ed i padroni di casa sembrano controllare con sufficiente tranquillità. Ne scaturisce un primo tempo senza scossoni, con i rispettivi portieri che si limitano all’ordinario.

Nell’intervallo Marchionni deve aver usato gli argomenti giusti, perchè gli azzurri rientrano in campo con il piglio giusto e dopo aver subito impegnato Bova da posizione defilata, Vuthaj la sblocca al 6′, ancora su assist di Gonzalez. Partita che si mette ancor di più in discesa due minuti dopo, quando l’albanese “si prende” l’espulsione di Di Lauri, che lo colpisce venialmente, gesto che l’arbitro non gli perdona.

Comincia allora un monologo azzurro che ha un solo tema: il raddoppio della sicurezza. La memoria dell’isterico pareggio di Borgosesia, comincia ad aleggiare quando una dopo l’altra, le occasioni degli azzurri si sprecano o vengono vanificate dalle grandi parate del portierino di casa.

Quando al 27′ Vuthaj si traveste anche da assistman, imbeccando Bortoletti in area per il suo primo centro stagionale, la squadra di Marchionni si rasserena e controlla con autorevolezza.

La Cronaca

3′ Subito pericoloso il Novara, con Gonzalez che riceve dal limite e prova il suo classico sinistro a giro, ma la palla non inquadra lo specchio della porta.

10′ Corner battuto corto per Coppola che crossa per Mara a centro area, con il difensore che va in sforbiciata acrobatica di poco alto sulla traversa.

16′ Occasione per Vuthaj servito in profondità da Di Masi, con il bomber albanese che non riesce a girare in porta come vorrebbe, trovando l’opposizione in scivolata di Castaldo.

23′ Pugliese in ritardo su Giglio, fallo ed ammonizione

24′ Fallo e giallo anche per Di Lauri

40′ Rinvio folle di Bova che sbatte su Vuthaj con la palla che esce non di molto

42′ Giglio allarga per Coppola che fa partire un tiro-cross teso, senza trovare il tapin di un compagno.

2′ Parata di Bova in corner su destro insidioso di Vuthaj da posizione laterale.

6′ L’asse Gonzalez-Vuthaj funziona ancora una volta. Assist dell’argentino su punizione e tocco vincente dell’albanese per il vantaggio, con la terza rete in azzurro in 4 gare.

8′ Di Lauri colpisce Vuthaj con una reazione veniale,sotto gli occhi dell’arbitro e viene espulso.

14′ Triplo cambio per il Novara fuori: Pugliese, Bonaccorsi e Pagliai. Dentro: Capano, Tentoni e Vimercati

16′ Tentoni calcia bene con un destro incrociato, trovando la gran risposta di Bova in corner.

19′ Gonzalez vicino al raddoppio con un sinistro un po’ schiacciato di controbalzo che si alza sulla traversa.

20′ Tentoni per Di Masi, tiro secco, ancora ben respinto da Bova.

22′ Occasionissima per il raddoppio, con Vuthaj che ha lo specchio della porta libero, ma calcia centrale, trovando l’ennesima importantissima respinta di Bova in corner. Dalla bandierina palla dentro con Vimercati che non trova di poco il tocco vincente.

27′ Raddoppio del Novara con Bortoletti, che riceve una bella palla lavorata da Vuthaj e trafigge il bravissimo giovane portiere di casa.

32′ Giallo a Cassata, fallo su Amoabeng.

37′ Esordio stagionale per il 2003 Luca Spina, entrato al posto di un ottimo Pablo Gonzalez.

43′ Contropiede di Pereira che tarda un tempo di gioco per servire Capano, facilitando l’intervento di Bova. Poco dopo riparte ancora il centravanti ex Novara 1908, mettendosi in proprio per una conclusione deviata in angolo.

44′ Ancora una volta Pereira trova spazio ben servito da Spina, ma non riesce a trovare la porta da buona posizione.

Con i primi tre punti esterni del campionato, gli azzurri salgono al 2° posto con 8 punti, a soli 2 punti dalla capolista Bra, rivelazione del campionato insieme all’Asti, che dopo aver trovato il pareggio a Novara, ferma il Chieri seconda della classe con un solo punto di vantaggio sulla squadra di Marchionni. Bra che sarà ospite proprio al Silvio Piola domenica pomeriggio 10 ottobre, per quello che si preannuncia il big match della 5a giornata del girone A di serie D.

Le Formazioni

IMPERIA: 1 Bova, 2 Carletti, 3 Bacherotti, 4 Castaldo, 5 Mara, 6 Canovi, 7 Di Lauri (VC), 8 Giglio (C), 9 Grazhdani, 10 Coppola, 11 De Simone

A disposizione: 12 Lacirignola, 13 Gabriele, 14 Fazio, 15 Comiotto, 16 Kacellari, 17 Giardiello, 18 Tallevi, 19 Fatnassi, 20 Cassata

Allenatore: Paolo Cortellini

NOVARA: 1 Raspa; 5 Bonaccorsi, 20 Benassi (VC), 35 Amoabeng; 32 Paglino, 21 Bortoletti, 8 Pugliese, 6 Di Masi, 2 Pagliai; 19 Gonzalez (C), 9 Vuthaj

A disposizione: 22 Spadini, 7 Tentoni, 10 Capano, 11 Spina, 13 Agostinone, 14 Vimercati, 17 Capone, 23 Pereira, 31 Strumbo

Allenatore: Massimiliano Capriolo