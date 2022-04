Gonzalez-Vuthaj da record, ed il Novara Fc vola a +8 ad una vittoria dalla serie C

Segna Gonzalez nel primo tempo, doppietta di Vuthaj nella ripresa, con il 4-0 di Laaribi in sicurezza sul Fossano, mentre il Ligorna batte la Sanremese 4-1, ed il Novara che se domenica vince il derby a Gozzano, è promosso in serie C.

Pablo Gonzalez la sblocca su rigore, fa 9 in campionato e con 88 reti in maglia azzurra, supera Raffaele Rubino nella classifica all-time dei marcatori azzurri, Nella ripresa gli fa eco Dardan Vuthaj, che con la sua doppietta, sale a quota 31 migliorando il record di segnature che Romano realizzò nella stagione 1935-36.

E’ una festa anticipata per gli azzurri, che nel derby di domenica prossima a Gozzano, hanno il primo di tre match point, perchè con una vittoria al d’Albertas il Novara Fc del Presidente Ferranti, potrebbe salire in serie C, a meno di un anno dalla sua nascita.

La Partita

Dopo il sonante 4-0 di domenica, il Novara torna al Piola ripartendo dalle certezze mostrate a Lavagna e si ripete, con un inizio subito aggressivo che non ha lasciato alcuno spazio al Fossano. Rispetto alla trasferta ligure di tre giorni fa però, ci sono voluti 38′ per sfondare il muro ospite, con un calcio di rigore solare trasformato da Gonzalez che costa il secondo giallo a Marin. Il capitano, autore del suo 9° centro stagionale, l’88esima rete con la maglia azzurra, dopo Silvio Piola (86), supera anche Raffaele Rubino (87).

Un vantaggio più che meritato, che si fonda sulla paziente consapevolezza dei ragazzi di Marchionni, che vanno al riposo sull’1-0, oramai certi di aver ritrovato pienamente la propria autorevolezza. Azzurri che con il ritorno del miglior Tentoni, ispiratore principe dalla cintola in su, vedono in Bonaccorsi un credibile regista basso, oltre che insuperabile baluardo difensivo centrale; e contro il Fossano, si vede anche un maggiore sfruttamento dell’ampiezza, con il ritorno in campo dal primo minuto di Di Masi a sinistra e soprattutto, di un frizzante Paglino a destra.

Sgravato dei compiti di raccordo sulla trequarti, Pablo Gonzalez conferma un’ideale condizione prima mentale e poi fisica, che in questo finale di campionato, lo stanno definitivamente consegnando alla storia azzurra.

Ad inizio ripresa gli azzurri hanno subito una doppia clamorosa occasione per raddoppiare, con Gonzalez e Vuthaj, non trasformate per un po’ di imprecisione. E mentre da Genova arrivano buone notizie, dove matura la vittoria del Ligorna sulla Sanremese, al Silvio Piola gli azzurri, pur tenendo nettamente in pugno la partita, palesano un certo nervosismo in fase di finalizzazione, fino a quando alla mezzora, Vuthaj non trova il più facile dei palloni da spingere in porta, sul cross bel cross rasoterra di Amoabeng.

La partita più che in discesa, assume i connotati della festa anticipata, quando l’arbitro è costretto a fischiare due rigori netti (fallo di mano prima e atterramento di Diop che anticipa il portiere), che mandano sul dischetto prima lo stesso Vuthaj, che poi è generoso a lasciare il terzo tiro dagli 11 metri al subentrato Laaribi, rete che vale il secondo rotondo e meritato 4-0.

Una gioia neppure troppo celata, che ora chiamerà a raccolta la tifoseria azzurra, per invadere pacificamente il Cusio, dove domenica al d’Albertas, il Novara Fc battendo un Gozzano non ancora tranquillo, potrebbe festeggiare la vittoria del Campionato con 2 giornate d’anticipo.

La Formazione

Sta nella collaudata massima “di necessità virtù”, la riconferma della formazione vittoriosa a Lavagna, con Marchionni che surroga le non perfette condizioni di Laaribi, scegliendo il centrocampo a 5, che sacrificando il trequartista, nel 4-0 di domenica scorsa, ha assunto una solidità che ha tutt’altro che privato di pericolosità la fase offensiva. Sugli esterni tornano titolari Paglino e Di Masi, mentre fra i tre dietro si rivede Amoabeng.

La Cronaca

3′ Affondo a sinistra di Di Masi e cross sul 1° palo, dove Vuthaj viene anticipato dall’uscita bassa di Merlano.

13′ Vuthaj si libera al limite dell’area e calcia in precario equilibrio, alzando sopra la traversa col sinistro.

15′ Di Masi riceve da Tentoni, si accentra e calcia debolmente dal limite. Facile per Merlano.

17′ Paglino vince un rimpallo si prende la linea di fondo ed a pochi passi dal palo mette dentro un pallone ribattuto in calcio d’angolo con Vuthaj appostato davanti alla porta.

19′ Rimessa laterale fossanese dentro l’area, palla che arriva a Galvagno che la gira un paio di metri a lato.

20′ Paglino anticipa un difensore e viene atterrato in area, ma per il sig.Ramondino non c’è nulla.

29′ Doppio pericolo in area fossanese, con Vuthaj anticipato di poco di testa e poi un cross di Paglino viene ribattuto in corner, per una serie successiva di tre tiri dalla bandierina.

33′ Bellissima azione azzurra conclusa con il destro secco di Di Munno servito da Gonzalez, respinto a mani aperte da Merlano.

37′ Lancio di Bonaccorsi per Tentoni atterrato nettamente da Marin, è rigore e secondo giallo che lascia il Fossano in 10.

38′ Sul dischetto capitan Gonzalez è freddissimo e spiazza Merlano, segnando il suo 9° centro stagionale.

2′ Doppia clamorosa occasione per gli azzurri. Prima Gonzalez che calcia col destro in posizione solitaria trovando la casuale deviazione in corner; poi sul tiro dalla bandierina, Vuthaj alza di poco sopra la traversa di testa, a due metri dalla linea di porta.

14′ Di Masi tocca dietro per Di Munno, che calcia debolmente verso Merlano.

23′ Contropiede favorevolissimo spinto da Tentoni che allarga in area per Vuthaj, il quale controlla non perfettamente e poi calcia trovando la deviazione in corner di un difensore.

30′ Straordinario Tentoni a mettere davanti alla porta Gonzalez, il quale non calcia e allarga per Vuthaj, che mastica la palla, ma poi lotta per prendere spazio, calcia e si guadagna un corner.

31′ Dalla bandierina si sviluppa un’azione che porta al cross di Amoabeng sul quale Vaccari non arriva, lasciando dietro di sé a Vuthaj un comodo pallone da spingere in porta, per in 30° goal stagionale, che lo affianca a Romano nella classifica hall-time dei cannonieri azzurri in campionato.

88′ Vuthaj calcia verso la porta, trovando il tocco con la mano di un difensore: è rigore, che il bomber albanese trasforma con una bella finta.

93′ Il subentrato Diop anticipa il portiere Merlano che lo atterra, è ancora rigore, con Vuthaj generossimo che lascia la battuta a Laaribi, anche lui freddissimo a trasformare.

Il Tabellino

NOVARA: 36 Desjardins, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 6 Di Masi (70′ 2 Pagliai), 7 Tentoni (87′ 24 Laaribi), 9 Vuthaj, 13 Agostinone (VC) (78′ 20 Benassi), 19 Gonzalez (C) (78′ 8 Diop), 28 Vaccari, 32 Paglino, 35 Amoabeng (82′ 14 Vimercati)

A disposizione: 1 Raspa, 3 Bergamelli, 16 Rocchetti, 23 Pereira

Allenatore: Marco Marchionni

FOSSANO: 1 Merlano (C), 2 Lima Barbosa (57′ 24 Specchia), 5 Scotto (VC), 6 Marin, 8 Fogliarino, 15 Cossu (59′ 7 Rosarno), 17 Giraudo, 18 Scarafia (81′ 23 Di Salvatore G.), 28 Di Salvatore L. (59′ 4 Bellocchio), 30 Adorni, 33 Galvagno (81′ 26 Coulibaly)

A disposizione: 12 Chiavassa, 11 Matera, 16 Quaranta, 20 Della Valle

Allenatore: Fabrizio Viassi

Arbitro: Sig. Fabrizio Ramondino di Palermo

Assistenti: Sigg. Cosimo Schirinzi di Casarano e Davide Fedele di Lecce

Marcatori: 39′ Gonzalez rig. (N), 76′ Vuthaj (N), 88′ Vuthaj rig. (N), 90’+3′ Laaribi rig. (N)

Ammonizioni: 27′ Marin (F), 67′ Bellocchio (F)

Espulsioni: 37′ Marin (F) doppia ammonizione

Calci d’angolo: Novara 12 – Fossano 3

Recupero: 1’pt | 4’st