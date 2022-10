Grande prova corale per Basket College Novara che ad Ivrea passa d’autorità per 60-95

Nella terza giornata del campionato di serie C Silver, la squadra novarese coglie un convincente secondo successo esterno consecutivo, surrogando bene anche le assenze.

Con una convincente prova corale, nella terza partita di Campionato CSilver College Novara diventa corsara anche ad Ivrea con una gran prova da parte di tutta la squadra, nonostante ancora qualche assenza.

Primi minuti contratti per entrambe le formazioni che faticano a trovare il fondo della retina; la scossa per gli ospiti la fornisce Apostolo con la sua fisicità ed i suoi 5 punti consecutivi.

La difesa inizia a salire di colpi e l’attacco si scioglie trovando buone soluzioni, matura così il primo allungo che permette di chiudere il primo quarto di gioco 14-20.

Secondo periodo che vede i Collegiali iniziare ancora bene il periodo e mettere sempre più le mani sulla partita, complice in verità di qualche errore banale di Ivrea. I novaresi però nel frattempo prendono ritmo e trovano punti facili in transizione, con Caligaris in grande spolvero, arrivando in vantaggio 23-40 all’intervallo di gara.

Il canovaccio della gara non cambia nella ripresa con gli ospiti che controllano ritmo e vantaggio rimanendo concentrati sulla voglia di vincere, allungando così fino al +28, 41-69 del terzo quarto.

Ultimo periodo caratterizzato da un piccolo blackout causato da qualche attacco superficiale e da qualche leggerezza in difesa. La scossa emotiva per riprendere in mano la gara la danno ancora capitano Giromini e Nicolini, top scorer della partita con 28 punti realizzati. Il finale di partita permette ampie rotazioni portando tutti gli 11 giocatori disponibili a referto. Partita chiusa con il definitivo 60-95.

Dopo le due trasferte consecutive di questo mese, si torna tra le mura di casa del PalaVerdi, contro Biella Next il prossimo venerdì 28/10 ore 20.30.

Il Tabellino:

Lettera 22 Ivrea Vs Basket College Novara 60-95

Lettera 22 Ivrea: Nardi 21, Saccomani Mar 13, Gamba 9, Sconfienza 7, Coi 5, Pollono 3, Regruto 2, Gennari, Saccomani Mat, Farris, Cambursano.

Basket College Novara: Nicolini 28, Pagani 10, Hyka 10, Caligaris 9, Gasparini 7, Ruffa 7, Apostolo 7, Giromini 6, Agosta 5, Boncompagni 5, Cortese 1.