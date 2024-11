GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA TAPPA DELLA COPPA DEL MONDO DI SLEDDOG

Novara – Una storia quella dei cani da sleddog che nell’immaginario risale alla leggendaria “Corsa siero del 1925”, nota anche come la Grande Corsa della Misericordia, in cui le squadre di cani da slitta hanno permesso il trasporto del siero di antitossina della difterite in condizioni estreme, per oltre 700 miglia, per salvare la città “Nome” in Alaska da un’epidemia.

E’ la storia del musher Leonhard Seppala e del suo cane leader Togo. 20 squadre parteciparono alla staffetta del siero del 1925. 19 squadre percorsero in media 50 chilometri ciascuna. Una ne percorse addirittura 425, quella di Seppala e del suo leader Togo. Nel 2011 il settimanale Time dichiarò Togo “l’animale più eroico di tutti i tempi”.

Per rievocare l’emozione della corsa dei cani da slitta si è svolta presso il Centro Ippico piemontese, lo Sporting Club Monterosa Novara, la prima tappa di coppa del mondo di Sleddog e secondo appuntamento in Italia.

Ai due giorni di evento, hanno gareggiato team internazionali e nazionali in tutte le categorie dryland, seconda specialità delle competizioni di sleddog, Kart guidati da quattro, sei e otto cani, bikejoring e canicross, si sfideranno su percorsi di sterrato. Nel corso dell’evento sportivo saranno assegnati due trofei speciali: il “Trofeo Axaeco” e “Trofeo Ravenol Italia”.

Previsto anche uno spazio dedicato alla happy dog. Un’attività aperta a tutti coloro che vogliono, per la prima volta, provare l’entusiasmante disciplina del canicross, su un percorso di 3 km. Una sfida che coinvolge, in totale sinergia, il conduttore e il nostro amico a 4 zampe, uniti per arrivare insieme al traguardo.

All’evento hanno partecipato campioni da tutto il mondo che si sono sfidati nelle varie discipline, tra questi Alens Zvilna dalla Lettonia, medaglia d’argento al mondiale in Svezia e a Leipa nel 2023 e Indrė Daujoutienė pluricampionessa del mondo, Lazaro Martinez dalla Spagna, tre volte campione del mondo e 2 volte campione della World Cup, Roderick Maqua dal Belgio campione del mondo nel canicross e dog scooter e la vice campionessa del mondo dalla Slovenia Pšenica Kovačič e l’italiana Nabila Spampanato campionessa del mondo nella categoria 4 cani nel 2022 ad Östersund e vicecampionessa del mondo ad Asarna del 2023.

Dell’attenzione verso l’ambiente, lo Sporting Club Monterosa Novara, ne fa una missione. Infatti, anche in occasione di questo evento internazionale, durante la giornata è stata promossa l’iniziativa “Plastic free”, realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte e l’Associazione Novara Green, la cui finalità è quella della diffusione di uno sviluppo sostenibile per proteggere il pianeta accrescendo la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini.

Alla presentazione ufficiale di questo importante appuntamento internazionale, è intervenuta anche l’Assessore allo Sport, Turismo e Cultura della Regione Piemonte, Marina Chiarelli che ha sottolineato quanto sia prezioso aprire il territorio al dialogo internazionale: “Questa competizione porta a Novara atleti da tutto il mondo – dalla Lettonia all’Italia, dalla Spagna alla Slovenia. In un mondo che spesso va di corsa, dimenticandosi delle piccole cose, questa competizione è un’occasione per riflettere sul rispetto e sulla pazienza: questi atleti a quattro zampe ci insegnano la forza della fiducia, la bellezza della lealtà e la grandezza del sacrificio. Valori di cui abbiamo sempre più bisogno, soprattutto in una società come la nostra, dove il rispetto e l’empatia a volte mancano”.

L’evento si è concluso con le premiazioni nazionali ed internazionali di tutte le discipline nonché una premiazione generale per l’attività di happy dog. A premiare gli atleti che si sono distinti portando a casa diverse medaglie sono stati, l’Assessore allo sport del Comune di Novara Ivan De Grandis; la delegata Coni del territorio Rosalba Fecchio ed il presidente dello Sporting Club Monterosa Novara Claudio Limontini. I premiati sono stati:

Marco Dalla Rosa, italiano di Vicenza, nella doppia disciplina: carrello 4 cani e scooter 1 cane

Alens Zvilna dalla Lettonia, nella disciplina

Nabila Spampanato, già campionessa del mondo nella categoria 4 cani nel 2022 ad Östersund e vicecampionessa del mondo ad Asarna del 2023.

Indrė Daujoutienė pluricampionessa del mondo, nelle discipline: carrello 4 cani e scooter 2 cani

Alem Zvilna che ha corso in scooter 2 cani e bike 2 cane

L’ingresso alla giornata è stato gratuito.