GRAZIE NOVARA! NUOVO RECORD DI SPETTATORI PER UNA PARTITA DELLA NAZIONALE DI HOCKEY PISTA IN ITALIA

Novara – L’abbraccio di Novara è stato davvero caldo ed affettuoso alle Nazionali Italiane di Hockey Pista. Sin dalle prime pattinate al Pala Igor ed al Pala Dal Lago, i ragazzi e ragazze italiane hanno sentito il calore della città di Novara, abbellita da drappi, bandiere, figure sparse nelle strade e adesivi sotto i portici. La presenza e la curiosità del popolo novarese con le sfilate di benvenuto in centro città, hanno dimostrato la loro vicinanza a tutto il Mondiale.

Oltre alla presenza della Stampa e dei Media piemontesi, nei giorni dedicati alla conoscenza di tutti gli Azzurri e Azzurre, uno degli abbracci più affettuosi è stato in Prefettura, con la presenza di tutte le Istituzioni, locali e regionali, e i rappresentanti delle Forze Armate. Un ricevimento molto simbolico ma davvero significativo, vista la presenza di tutta la rosa e lo staff delle Nazionali Senior. A seguire il Meet&Greet del Commercio novarese al Mercato Coperto che ha permesso anche di essere conosciuti dal territorio economico novarese.

Gli abbracci più calorosi, poi sono arrivati durante i giorni di competizione, dove è stato un crescendo ‘Rossiniano’, che danno davvero l’idea della voglia del popolo hockeystico di essere presente al ritorno della Nazionale in Italia dopo gli europei a Monza e Firenze ad inizio anni 2000 ed all’ultimo Mondiale 1993 a Lodi-Bassano-Sesto.

Tre i momenti salienti con i tre soldout di Mercoledì Sabato e Domenica. Oltre 3.500 presenze, con quasi 3700 persone nelle giornate di finale, hanno partecipato a questo grande evento che ha permesso a Novara di riassaporare l’alto livello hockeystico che tanto ha assaporato durante gli anni d’oro dell’Hockey Novara. Disagi e code ci sono stati, soprattutto nella giornata di Mercoledì perché nessuno si aspettava una risposta così importante della Città. Ma nei giorni a seguire i disagi sono diminuiti, consentendo il rapido ingresso di tutti i tifosi. Un abbraccio che rimarrà nel cuore e nella testa di chi ha vissuto questo World Skate Games Italia 2024 ed a tutti gli atleti che hanno solcato il parquet del Pala Igor, già consegnato in queste ore al Comune.

Rimarrà un grandissimo ricordo, in una pista che non è e non sarà mai hockeystica, in una pista che ha regalato il Bronzo alla Nazionale Senior Maschile dopo 21 anni, e due ottimi piazzamenti della Senior Femminili ed Under 19 Maschile tra le migliori quattro del Mondo.

Il ricordo rimarrà indelebile, come il nuovo record di 3.680 persone che hanno assistito ad una gara della Nazionale Italiana di Hockey Pista in suolo italiano. L’ultimo record risale al 1993 (Finali Mondiali di Sesto San Giovanni) con oltre 4.300 persone. Erano altri tempi con altre regole interni ai palazzetti, ma il successo è pari o superiore a quell’ultimo Mondiale organizzato.

Grazie Novara!

Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato e grazie per l’affetto che hai dimostrato!

L’augurio di tutti noi e a chi ama questo sport, è di rivedere Novara nel suo massimo splendore ancora per i prossimi 100 anni.

Il ringraziamento finale ma davvero doveroso, va inviato anche a tutti i Volontari che si sono spesi a più riprese alla buona riuscita dell’evento. Le iscrizioni sono state oltre 250, divisi in più turni durante l’arco della giornata, nelle quattro piste del Mondiale. Alcuni di loro si sono contraddistinti per dedizione e altruismo, nonostante non conoscessero il mondo hockeystico.

Stefano Zamperin