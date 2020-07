Ha 18 anni il “predatore seriale” individuato dai Carabinieri che deruba gli anziani soli e indifesi

Dalla denuncia di un 79enne derubato nel suo garage, i Carabinieri di Novara risalgono all’identità del ladro che approfittava degli anziani indifesi: L.R. queste le iniziali del novarese 18enne.

Si può ragionevolmente definire come “predatore” seriale di anziani indifesi, il 18enne novarese oggetto della minuziosa indagine condotta dai dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Novara. Secondo quanto ricostruito, in particolare da una vittima che aveva denunciato di essere stato avvicinato da uno sconosciuto all’interno del garage condominiale il 25 maggio scorso, mentre stava parcheggiando la bicicletta, il quale gli aveva intimato la consegna dei beni indossati, tra i quali catenina, braccialetto e fede nuziale. Grazie alla denuncia del 79enne residente a Novara e raccolti poi gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane, anche in relazione a due analoghi episodi che hanno visto come vittime altri due anziani novaresi. i Carabinieri sono risaliti a L.R. queste le iniziali, dando quindi esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Novara. Sono in corso ulteriori accertamenti su altri analoghi fatti.