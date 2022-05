Hockey Serie A2 Semifinale playoff: l’Azzurra Novara strappa un 4-4 tutto cuore sul forte Montecchio

In un finale di partita appassionante, i 700 del Pala Dal Lago spingono Gonzalez e compagni a recuperare due reti di svantaggio sui veneti. Al Pala Vaccari Azzurra chiamata all’impresa.

In un Pala Dal Lago, degno dei 32 scudetti frutto del mai dimenticato dominio novarese del passato, l’Azzurra Novara strappa un 4-4 ai forti veneti del Montecchio, nella gara d’andata della semifinale playoff.

La corsa alla serie A1 resta dunque ancora aperta, anche se è parso evidente che la trasferta in terra veneta, prevista per sabato prossimo 14 maggio, per i ragazzi di mister Mario Ferrari, sarà tutt’altro che semplice.

Nel bellissimo match del Pala Dal Lago infatti, davanti a circa 700 spettatori, la squadra di mister Zonta, ha mostrato a tratti la sua superiore caratura tecnica, ma la squadra azzurra, sospinta dal tifo incessante della Curva Nord, ha fatto vedere dove può arrivare agonismo, grinta e coraggio, caratteristiche che nella partita di ritorno, saranno determinanti al Pala Vaccari.

La Partita

Coach Mario Ferrari manda in campo: Gilli, Mastropasqua, Gonzalez, Oscar Ferrari e Bergamin. Il tecnico ospite Zonta risponde con: Dalla Valle, Zanini, Loguercio, Posito e Bozzetto. L’inizio è veloce e i capovolgimenti di fronte sono numerosi ma la palla non entra in rete. Al 6’ Gilli dice no a Posito su rigore; subito dopo Loguercio approfitta di una dormita della difesa e porta in vantaggio i suoi. Al 17’ Gonzalez fa esplodere la gioia in curva con un gol che riporta in pari i suoi. Passano 2’ e l’arbitro Galoppi concede un penalty agli ospiti che Campagnolo realizza. Nel finale la veemente reazione dell’Azzurra è premiata dal gol del 2-2 messo a segno dal bravo Gori.

Nella ripresa non cambia il canovaccio dell’incontro: partita veloce con molte occasioni e i due portieri Gilli e Dalla Valle protagonisti di splendide parate, sottolineate dagli applausi di un pubblico felice di vedere dagli spalti un hockey di assoluto livello. Al 5’ l’equilibrio si rompe per il gol di Loguercio; al 9’ Posito cala il poker per il Montecchio. Passano pochi secondi e viene fischiato un penalty anche all’Azzurra, ma Gonzalez si fa respingere la conclusione. A 4’ dalla fine 10° fallo dei veneti e tiro diretto dei locali, questa volta messo a segno da Pablo. Sulle ali dell’entusiasmo Bergamin ci crede in mischia e realizza il 4-4. Partita finita? Quasi, c’è infatti tempo per reclamare un nuovo penalty in favore dei novaresi per la parata senza stecca di Dalla Valle a 3” dalla fine, ma i due arbitri non fischiano e la contesa termina “pari e patta”.

Il Commento

“Siamo stati bravi a rimettere in piedi una partita contro una signora squadra – commenta coach Ferrari – Diciamo che il ‘primo tempo’ si è concluso in parità; ora ci attende una settimana per prepararci al meglio per la seconda sfida di sabato 14 a Montecchio e andare senza aver perso è già un grande vantaggio…”

Per coloro che non hanno assistito al match, si ricorda che la telecronaca della partita sarà trasmessa lunedì 09.05 alle ore 23 sul canale 402 del digitale terrestre nazionale con MS Sport; info: www.mschannel.tv.

Fonte Ufficio Stampa Azzurra Novara Hockey