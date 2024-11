I 20 ANNI DI SOS ANTIPLAGIO: IL RACCONTO DI BATTAGLIE, INIZIATIVE E DIBATTITI

Novara – Sono trascorsi vent’anni da quell’11 novembre 2004 che ha visto la nascita di SOS Antiplagio. 20 anni di impegno civile e volontaristico in un ambito spesso “sommerso” e poco visibile, ma di estrema attualità e purtroppo diffuso e problematico: il contrasto ai culti settari e ai ciarlatani e agli abusi sui minori ed in particolare alle Reti Pedocriminali.

Un traguardo importante che il prossimo 10 novembre festeggerà l’associazione e che sarà l’occasione per ripercorrere la sua storia e le tante attività e servizi, come consulenze medico-legali e psicologiche, che ha promosso in questi anni a supporto delle persone irretite in culti distruttivi, ai loro famigliari e anche per la tutela dell’infanzia.

“L’associazione organizza eventi, convegni e conferenze in tutt’Italia – racconta il Presidente Giovanni Ristuccia – per informare i cittadini e le Istituzioni circa il pericolo molto diffuso ma poco conosciuto della diffusione di sette, santoni e ciarlatani che vendono paccottiglia e terapie alternative alla medicina o rimedi per la felicità ma ad un carissimo prezzo, depredando le povere vittime senza pietà. Altrettanto viene fatto per il contrasto alla pedo-criminalità e all’abuso sui minori con conferenze e giornate dedicate all’infanzia. Dal 2005 ad oggi sono state organizzate oltre 90 conferenze, convegni e mostre. Sono state accolte ed aiutate oltre 900 persone, alcune anche con un percorso di recupero psicologico, e i loro famigliari. Grazie a nostre segnalazioni sono stati poi individuati e condannati anche alcuni santoni e il nostro operato vede la collaborazione con istituzioni quali le FF.OO. ed in particolare con La Squadra Anti Sette, corpo specializzato della Polizia di Stato.”

Attualmente SOS Antiplagio ha aperto nuovi Sportelli di Ascolto, uno in Veneto ed un altro in Campania e, insieme ad altre associazioni, sta sostenendo la proposta della On. Stefania Ascari di istituire una Commissione Parlamentare di indagine conoscitiva sullo stato attuale della presenza dei culti settari in Italia poiché l’ultima indagine risale al 1998 a cura della DIGOS, richiesta che viene fatta anche dalle forze dell’ordine che operano sul campo per colmare il vuoto normativo esistente su questo fenomeno.

L’appuntamento per i festeggiamenti è domenica 10 novembre alle 16.00 presso il Salone dell’Arengo del Broletto a Novara.

L’incontro, patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Novara, è aperto a tutti e sarà presentato da Stefania De Marchi, Presidente dell’associazione A.R.T di Arona a cui seguiranno i saluti delle autorità. Poi si entrerà nel vivo con l’intervento del Presidente di SOS Antiplagio Giovanni Ristuccia che illustrerà brevemente il ventennio percorso dalla sua associazione, toccando i passi più salienti e ringraziando le associazioni presenti con cui ha avuto collaborazione.

A seguire un momento musicale con la Filodrammatica di Santa Brigida (Bergamo) con le Cantastorie Carla Zolari e Mariagrazia Busi e il Coro Scricciolo e Coro Battistini diretti dal M.tro Giuseppe Tosatti. Si concluderà il pomeriggio con un bel brindisi conviviale.

SOS Antiplagio vi aspetta!