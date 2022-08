I bambini del centro estivo in visita alla Questura di Novara

Nel corso dell’anno organizzati 40 incontri con 30 istituti scolastici di ogni ordine e grado, raggiungendo oltre 4.000 persone tra alunni, docenti e genitori.

“Nei giorni scorsi abbiamo ospitato in Questura diverse classi di bambini di scuola materna e primaria, attualmente impegnati in un centro estivo” così il personale della Questura di Novara, ha presentato in un comunicato stampa, l’iniziativa che ha portato in visita un gruppo di bambini negli uffici di Piazza del Popolo 1, si iscrive in una serie di incontri e progetti scolastici, organizzati durante l’anno dalla Questura di Novara, con l’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Anticrimine, che sono stati rivolti alle nuove generazioni per promuovere la cultura della legalità e del rispetto del singolo e della società in cui viviamo.

“Nel corso dell’anno abbiamo organizzato 40 incontri – spiegano dalla Questura – coinvolgendo a vario titolo 30 istituti scolastici di ogni ordine e grado, raggiungendo oltre 4.000 persone tra alunni, docenti e genitori, affrontando tematiche quali la solidarietà e il contrasto di ogni forma di discriminazione, il bullismo ed il cyberbullismo, l’adescamento on line, la parità e la violenza di genere. Nell’occasione, i nostri piccoli amici hanno avuto modo di conoscerci e divertirsi con noi. Dopo avergli raccontato il nostro lavoro e avergli mostrato i mezzi con cui svolgiamo le nostre attività, ci siamo salutati, dandoci appuntamento al prossimo anno scolastico”.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara