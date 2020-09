I Carabinieri di Novara fermano sei spacciatori. A Romentino scoperto il laboratorio per confezionare le dosi

Dando esecuzione al provvedimento del GIP di Novara, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno fermato sei persone per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio, ed una indagata per aver favorito l’ingresso illegale in Italia di uno degli spacciatori.

Sei persone nei guai per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio, ed una indagata per aver favorito l’ingresso illegale in Italia di uno degli spacciatori. Questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri di Novara, condotta all’alba di lunedì 7 settembre, dando esecuzione alle misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale del capoluogo a carico di tre italiani e tre albanesi.

Oltre 40 carabinieri della Compagnia novarese impegnati, insieme a due unità antidroga del Nucleo Cinofili di Volpiano (TO) ed ai militari delle Compagnie Carabinieri di Milano Porta Magenta e di Trapani dove sono stati rintracciati due dei destinatari della misura cautelare.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara, erano iniziate alla fine dell’estate dello scorso anno sulla base di elementi emersi nell’ambito di altri procedimenti penali, da cui si era palesata la figura di R.E., albanese, classe 1992, quale presunto narcotrafficante. In tale quadro, i Carabinieri della Stazione di Galliate, che a settembre avevano operato un sequestro di cocaina , hashish e marjuana, raccoglievano una serie di interessanti elementi informativi che sarebbero poi stati sviluppati dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Novara. Dopo meticolose osservazioni, controlli, pedinamenti ed intercettazioni telefoniche ed ambientali, i militari scoprivano una sorta di laboratorio presso il comune di Romentino, utilizzato per confezionare lo stupefacente.

Uno dei tre soggetti colpiti dalla custodia cautelare in carcere si è visto notificare il provvedimento presso la casa circondariale di Novara dove si trovava ristretto a seguito dell’arresto avvenuto all’inizio di gennaio quando i militari del NORM lo traevano in arresto con 250 grammi di cocaina. I tre albanesi condotti in carcere (2 ventottenni ed un 31enne) si trovano presso il carcere di Novara mentre i due italiani (uno di origine calabrese, di Vibo Valentia ed uno di origini siciliane), di 31 e 27 anni, sono stati associati presso le loro abitazioni di Milano e Novara. Un terzo italiano, 27enne, rintracciato durante le operazioni di esecuzione dai carabinieri di Trapani, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.