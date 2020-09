I Carabinieri Forestali sequestrano automezzo carico di elettrodomestici da smaltire

Fermato dai Carabinieri della Forestale a Fontaneto d’Agogna il 1° settembre scorso, il novarese che trasportava il carico è stato segnalato alla Procura, mentre camion e carico sono stati messi sotto sequestro preventivo.

La Stazione Carabinieri Forestale di Carpignano Sesia, ha segnalato alla Procura della Repubblica di Novara un cittadino italiano residente in provincia per il trasporto di rifiuti tipo RAEE e rifiuti di altro genere.

Il mezzo, che effettuava il trasporto, non era iscritto all’albo gestori ambientali, né viaggiava con formulario rifiuti al seguito. Il fatto è stato accertato a Fontaneto d’Agogna lungo la s.p. 21, dopo che il mezzo era stato respinto dall’area ecologica comunale, trattandosi di trasporto a fini commerciali e non privati. Il 1° di settembre scorso, mezzo e rifiuti sono stati quindi sottoposti a sequestro preventivo, per interrompere l’azione illegale e per evitare che potesse giungere ad ulteriori più gravi conseguenze. C’era, infatti il rischio concreto che i rifiuti potessero essere avviati a forme di smaltimento illegale od abbandoni sul suolo pubblico. Inoltre, il provvedimento è stato assunto anche in funzione della confisca obbligatoria del veicolo, prevista per legge nel caso di trasporto illegale dei rifiuti.