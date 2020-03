I novaresi si mobilitano: raccolte fondi per aiutare le strutture sanitarie e per affrontare l’emergenza

Emergenza Coronavirus: ulteriori iniziative dal sociale novarese, per alleviare gli “effetti collaterali” e per comprare nuove attrezzature dedicate agli ospedali novaresi

La solidarietà a Novara si moltiplica. Sono sempre di più i novaresi interessati a dare una mano agli ospedali impegnati nel combattere il Coronavirus, ma anche con interventi per “tamponare” le situazioni di emergenza ed effetti collaterali che, purtroppo, si stanno concretizzando. Per chi non volesse far mancare il proprio contributo, esistono diverse possibilità che vi elenchiamo.

Fondazione Comunità Novarese onlus insieme a Fondazione Cariplo a sostegno del Non Profit, nel tentativo di mitigare gli “effetti collaterali” prodotti dell’emergenza COVID-2019 sulle categorie più fragili e aiutare le Strutture Sanitarie e gli Enti del Terzo Settore hanno deciso di costituire il Fondo Emergenza Coronavirus.

Il Fondo è dotato di una somma iniziale di 250.000 euro il Fondo interverrà in prima istanza per sostenere le iniziative relative all’attivazione di servizi di prossimità a supporto della domiciliarità “forzata” di persone fragili e progetti “emergenziali” in ambito sanitario.

In un secondo momento, potranno essere eventualmente sostenute iniziative finalizzate a mitigare gli effetti economici, nei confronti degli enti non profit, generati dalla sospensione forzata delle attività.

Per donare il proprio contributo e sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus è possibile utilizzare:

IBAN IT63 T0760110100000018205146

indicando nella causale “Fondo Emergenza Coronavirus”

Conto Paypal all’indirizzo mail [email protected]

indicando nella causale “Fondo Emergenza Coronavirus”

I Rotary Club e Lions Club di Novara e provincia sono uniti nell’impegno, insieme a For Life onlus, per una raccolta fondi per aiutare gli ospedali novaresi.

Alcuni soci dei Club, che prestano il loro servizio in ospedale, hanno fatto sapere che mancano alcuni macchinari e attrezzature che vanno acquistate con la massima urgenza e pertanto, per ridurre i tempi di azione, è stato concordato di appoggiare i versamenti sulla ONLUS FOR LIFE, che tantissimi novaresi già ben conoscono, in quanto ha la struttura amministrativa snella che serve ad agire direttamente e assicurare l’acquisto dei macchinari/attrezzature in tempi brevissimi.

E’ stata così lanciata la

I versamenti di privati cittadini o di gruppi/associazioni con causale:

EMERGENZA CORONAVIRUS – SOSTEGNO OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE NOVARESI

vanno fatti pertanto su IBAN IT19E 05034 10196 000000010000 Banca Popolare di Novara filiale 8, intestato a FOR LIFE ONLUS

Anche la Diocesi di Novara si mobilita per sostenere i primi interventi di emergenza concordati con gli ospedali e le ASL del territorio diocesano, in prima linea in questo momento per affrontare l’epidemia del coronavirus.

Lo fa con l’impiego 60mila euro all’interno del “Fondo Rete Caritas” attivo nelle tre Fondazioni Comunitarie presenti sul nostro territorio: Fondazione Comunitaria del Novarese, Fondazione Comunitaria del VCO e Fondazione Valsesia.

Chi volesse contribuire puoi farlo attraverso donazioni o bonifici sul “Fondo Rete Caritas” delle tre Fondazioni:

IT63T0760110100000018205146 per la Fondazione del Novarese,

IT81O0306909606100000000570 per la Fondazione del VCO,

IT29R0609044900000001001092 per la Fondazione Valsesia.

Esplicitare nella donazione o nel bonifico la causale: “Fondo Rete Caritas Emergenze”.

Come riportiamo la catena della solidarietà a favore dell’azienda ospedaliero-universitaria di Novara si allunga sempre più e vede protagonisti moltissimi novaresi; a fronte di privati, enti e fondazioni che hanno già iniziato una raccolta di fondi come abbiamo riportato e con obiettivi finalizzati, e che proseguiranno la loro iniziativa anche nei prossimi giorni, l’Aou ha organizzato un sistema interno per le donazioni.

Ringraziando anticipatamente coloro i quali vorranno effettuare offerte in denaro, si raccomanda l’utilizzo del conto corrente bancario intestato

“A.O.U. Maggiore della Carità di Novara”Causale: “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice fiscale del benefattore. Nel caso la donazione volesse rivolgersi a un reparto specifico, va precisato nella causale

Coordinate bancarie: IBAN IT73 Q 05034 10101 000000080020

Se invece la donazione riguarda apparecchiature, attrezzature o altri beni occorre telefonare allo 0321 3732005 e lasciare il proprio recapito telefonico dove venire richiamati.

In questo caso le donazioni saranno comunque preventivamente esaminate da parte dell’Aou.