I servizi Assa a Novara nella festività del 15 agosto

Come in tutte le festività, il 15 Agosto 2024 non si effettuerà nessuna raccolta dell’organico e neppure la raccolta del cartone.

Il centro di raccolta “Isola Ecologica” di Via Sforzesca

– sarà chiuso il 15 Agosto 2024

– mentre venerdì 16 e sabato 17 agosto 2024 sarà aperto dalle ore 9,00 e sino alle ore 18,00, un’ora in più rispetto all’orario consueto, con orario continuato.

Il centro di raccolta “Isola Ecologica” di via delle Rosette

– sarà chiuso giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 agosto 2024.

– Sarà poi regolarmente aperto domenica 18 agosto 2024.

Giovedì 15 Agosto e Venerdì 16 Agosto 2024

– il Numero Verde Assa NON sarà attivo,

– l’Ufficio Cassa di Assa sarà chiuso,

– il Centralino e gli Uffici Assa saranno chiusi.