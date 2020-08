I vicini sentono le urla di una donna e chiamano la Polizia Locale: arrestato per violenza sessuale

Le urla disperate di una donna hanno richiamato le attenzioni dei vicini, i quali hanno avvertito la Polizia Locale di Trecate, che intervenuta prontamente sul posto ha arrestato l’aggressore.

Una cittadina straniera residente in via Cairoli a Trecate, è stata salvata dal pronto intervento della Polizia Locale, avvertita dai vicini di casa messi in allarme dalle urna disperate delal donna. Lunedì scorso 17 agosto dopo le 14, gli agenti trecatesi hanno sfondato la porta dell’abitazione di via Cairoli, fermando l’aggressore intento a perpetrare i suoi propositi. M.J. queste le iniziali, stava cercando di violentare la connazionale, la quale alla vista della Polizia si è gettata tra le loro braccia chiedendo aiuto cercando rifugio.

Accompagnato presso il comando di Viale Cicogna, M.J. è stato arrestato per il reato di violenza sessuale, mentre la vittima è stata sottoposta a cure mediche presso il pronto soccorso di Novara.

M.J. è stato quindi portato al carcere di Novara a disposizione dell’autorità Giudiziaria.