I Vigili del Fuoco mettono in salvo un gattino caduto in un’intercapedine

Grazie alle tecniche speleo alpinistiche, un operatore dei Vigili del Fuoco di Borgomanero, si è calato in sicurezza fra due case a Santa Cristina, mettendo in salvo l’animale solo un po’ spaventato.

Un gattino è caduto nell’intercapedine fra due case, in frazione Santa Cristina di Borgomanero. L’animale, finito a 8 metri dalla superficie, è stato recuperato sano e salvo dai Vigili del Fuoco della sezione di Borgomanero. Una squadra intervenuta sul posto e dopo aver lavorato per circa un’ora, è riuscita a recuperare il micetto risultato solo un po’ spaventato ed a issarlo al sicuro dopo averlo riposto in una gabbietta. Un recupero effettuato grazie alle tecniche speleo alpinistiche effettuate da un operatore specializzato che si è calato in sicurezza fra le pareti nel profondo varco.