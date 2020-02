Igor bella di Champions: 3-0 al Lodz, 1° posto nel girone e testa di serie nei quarti di CEV

Prestazione finalmente convincente per l’Igor Novara che contro le polacche del Lodz vince 3-0 e conquista i quarti di finale di Cev Champions League da testa di serie.

L’Igor Gorgonzola Novara brilla in CEV, superando al Pala Igor per 3-0 LKS Commercecon Lodz che contendeva il primo posto del raggruppamento C alle azzurre. Il passaggio del turno non era più in discussione, ma la vittoria contro Lodz per Barbolini valeva l’importante ruolo di testa di serie nel sorteggio che determinerà gli accoppiamenti ai quarti di finale di Champions League.

Un successo passato soprattutto per la buona difesa, con una Courtney migliore marcatrice con 12 punti e fondamentale soprattutto a muro (6). Brava Hancock passare spesso per il centro, dove Chirichella (6 punti) e Veljkovic (11) hanno sempre rappresentato un importante punto di riferimento. Brakocevic ha fatto il suo dovere con 11 punti, così come Vasileva (10 punti), decisiva con i suoi 3 attacchi vincenti consecutivi nel finale di 2° set.

Igor Gorgonzola Novara – LKS Commercecon Lodz 3-0 (25-21, 25-20, 26-24)

Igor Gorgonzola NOVARA: Brakocevic Canzian 11, Courtney 12, Chirichella 6, Hancock 3, Vasileva 10, Veljkovic 11, Sansonna (L), Mlakar 2, Morello, Napodano, Di Iulio 1, Arrighetti. Non entrate: Gorecka, Piacentini (L). All. Barbolini.

LKS Commercecon LODZ: Mori 6, Kwiatkowska, Pacak 4, Wojcik 10, Lazovic 13, Bociek 13, Strasz (L), Korabiec (L), Skrzypkowska, Alagierska 6. Non entrate: Szczyrba, Gajewska, Kowalinska, Caracuta. All. Cuccarini.

ARBITRI: Oleynik, Collados. NOTE – Durata set: 24′, 24′, 31′; Tot: 79′.