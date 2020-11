Igor missione compiuta. Contro Olomouc, Novara concede il 3-0 bis

L’Igor non sbaglia neanche gara due della Pool E di CEV, contro VK Olomouc è ancora 3-0, in un match fino troppo combattuto vista la differenza fra le due squadre.

Sulla ruota di Novara esce ancora un 3-0, che bissa il successo all’esordio di ieri e lancia l’Igor a chiudere a punteggio pieno la mini tre giorni della Pool E, contro Chemik Police (dieretta su Rai sport ore 20.30).

Dopo un primo set dominato (17-25) le azzurre di Lavarini prendono più volte il largo anche nel secondo, ma si rilassano forse troppo, concedendo di recuperare più volte, al punto di lasciare alle ceche un set point, prima di vincere il rusch finale per 25-27.

Non è forse un volley spumeggiante come quello visto ieri, ma Chirichella e compagne, chiudono agevolmente il match in un terzo set che ha visto Novara sempre avanti (20-25).

VK UP Olomouc-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (17-25, 25-27, 20-25)

VK UP Olomouc: Medilkova (L) ne, Kekova ne, Bjerregard Madsen 7, Pilepic 12, Kamidinova ne, Nova 8, Stumpelova 11, Kulova, Zilberman (L), Valkova 2, Schlegel 11, Melicherova ne, Belohoubkova ne, Abendroth ne. All. Zapletal.

Igor Gorgonzola Novara: Populini 3, Herbots 4, Napodano (L), Zanette 6, Battistoni 2, Bosetti 6, Chirichella 7, Sansonna (L) ne, Hancock, Bonifacio 1, Washington 4, Smarzek 10, Costantini ne, Daalderop 13. All. Lavarini.

Arbitri: Wolf (Svizzera) e Boulanger (Belgio).

Note: Incontro disputato a porte chiuse. Olomouc: battute vincenti 6, battute sbagliate 9, attacco 37%, ricezione 51%-23%, muri 5, errori 21. Novara: battute vincenti 7, battute sbagliate 5, attacco 42%, ricezione 53%-11%, muri 6, errori 11.