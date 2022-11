Igor Novara 3-1 in rimonta su Bergamo e mercoledì al Pala Igor arriva Conegliano

Sotto di un set, le ragazze di Stefano Lavarini rimontano facilmente Bergamo e chiudono il match con autorità.

Igor Volley Novara Vs Volley Bergamo 3-1 (18-25 25-21 25-19 25-21)

Comincia bene la settimana di impegni serrati per l’Igor Volley Novara, che in serata ha battuto 3-1 in rimonta Bergamo, e che mercoledì prossimo 9 novembre, riceverà sempre al Pala Igor le campionesse di Conegliano e poi domenica, se la vedrà contro Chieri nel secondo derby piemontese.

Bergamasche che nel primo set hanno sorpreso le ragazze di Lavarini chiudendo a proprio vantaggio per 25-18, con le igorine che però hanno subito raddrizzato la serata e chiuso il match in 4 set, con il punteggio di 25-21, 25-19 e 25-21.

Come sempre, determinante in attacco l’apporto di Ebrara Karakurt, capace di mettere a terra 23 punti (3 ace), ben coadiuvata da Caterina Bosetti (14 punti), nonché dalla lucida difesa e ricezione di Fersino.

Il Tabellino

Igor Novara: Chirichella 11, Poulter 1, Bosetti 14, Danesi 2, Karakurt 23, Adams 3, Fersino (L), Bonifacio 8, Ituma 5, Carcaces 5, Battistoni, Giovannini. Non entrate: Bresciani (L), Varela Gomez. All. Lavarini.

Volley Bergamo: Partenio 8, Stufi 5, Gennari 5, May 11, Butigan 4, Da Silva 19, Cecchetto (L), Cagnin 2, Bovo 2, Turla’. Non entrate: Lanier, Cicola (L). All. Micoli.

ARBITRI: Armandola, Pozzato. NOTE – Spettatori: 2700, Durata set: 25′, 27′, 30′, 31′; Tot: 113′. MVP: Bonifacio.