Igor Novara formato Champions. 3-0 a Stoccarda e 1º posto nel girone

L’Igor Novara è tornata in formato Champions, superando di slancio 3-0 Stoccarda ed ipotecando il passaggio ai quarti di finale.

NOVARA-STOCCARDA 3-0 (25-11, 25-22, 25-19)

Con una prestazione d’autorità l’Igor Novara riscatta appieno la sconfitta di Stoccarda e supera di slancio l’ostacolo offerto dalle tedesche, vincendo con un netto 3-0. Dopo il netto dominio nel primo set concluso per 25-11, le ragazze di Barbolini raddoppiano nel secondo e più combattuto set per 25-22. Sempre avanti nel terzo periodo, Novara chiude la partita senza troppi affanni per 25-19. Ottima la prova di Vasileva (16 punti) eletta MVP, sempre determinanti Brakocevic(14 punti) ed Hanckock come al solito devastante a servizio; il tutto malgrado il forfait causa influenza di Sansonna, che comunque dalla panchina vede ed incoraggia Napodano nel ruolo di libero, autrice di una prova convincente.

Con il successo conquistato al Pala Igor contro Stoccarda, l’Igor Volley passa in testa al girone di qualificazione Pool C e vede avvicinarsi l’importante obiettivo dei quarti di finale play-off.

Igor Gorgonzola Novara – Allianz MTV Stuttgart 3-0 (25-11, 25-22, 25-19)

Igor Gorgonzola Novara: Mlakar ne, Brakocevic 14, Morello ne, Napodano (L), Courtney 7, Piacentini ne, Gorecka ne, Di Iulio 2, Chirichella 9, Sansonna (L) ne, Hancock 4, Arrighetti ne, Vasileva 16, Veljkovic 9. All. Barbolini.

Allianz MTV Stuttgart: Koskelo (L), Lohuis 4, Cesar, Van Gestel 5, Lee 11, Rosenthal, Lazic 8, Samadan 8, Hamson 5, Berger ne, Havili, Aydinogullari. All. Athanasopoulos.

MVP: Elitsa Vasileva