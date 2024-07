Igor Volley, l’avventura in CEV Cup partirà negli ottavi di finale

Novara – Niente primo turno di CEV Cup per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, testa di serie numero 3 del tabellone. L’urna lussemburghese ha infatti riservato un “BYE” (ovvero la promozione diretta al turno successivo) per le azzurre, la cui avventura nella seconda competizione europea inizierà direttamente negli ottavi di finale. Per conoscere la prima avversaria europea di stagione, Novara dovrà attendere la metà di novembre, quando si completerà il turno di ritorno dei sedicesimi di finale: per le azzurre ci sarà la vincente del match vedrà opposte le forti polacche del LKS Lodz (Polonia) e la perdente del turno preliminare di Champions League tra FC Porto (Portogallo) e Gran Canaria (Spagna).

Per le azzurre, qualora il cammino proseguisse, essere testa di serie numero 3 (il ranking non è personale del club ma “nazionale”) garantisce fino ai quarti di finale di mantenere il fattore campo favorevole, ovvero la possibilità di disputare in casa la gara di ritorno. Gli ottavi di finale si disputeranno con gara d’andata tra il 26 e il 28 di novembre e gara di ritorno tra il 10 e il 12 di dicembre.

Enrico Marchioni (direttore generale Igor Gorgonzola Novara): “Sicuramente la buona notizia è che entreremo in gioco un turno dopo il previsto: questo ci permetterà di arrivare all’inizio della Cev Cup, cui teniamo molto, con già una certa identità di squadra. Anche perché il primo turno si preannuncia subito tosto, contro una squadra che arriva dalla Champions League o contro LKS Lodz che è una formazione solida e quadrata, guidata da un tecnico italiano, Alessandro Chiappini. L’altra faccia della medaglia è senz’altro un tabellone un po’ sbilanciato, con quasi tutte le pretendenti ad arrivare in fondo dalla nostra parte. Questo ci fa piacere: come lo scorso anno è stato per la Challenge Cup, con diverse sfide toste e serrate, ci aspettiamo che anche in CEV Cup servirà tenere sempre alta la tensione e l’attenzione, senza avversari “materasso” e sfide dall’esito scontato“.