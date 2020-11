Il 1° dicembre a Novara si accendono le “Luci sul Natale”. Canelli: “Un segno di speranza per la città”

L’Amministrazione Comunale di Novara ha presentato le iniziative previste per le prossime festività, con la Cupola di San Gaudenzio che sarà illuminata d’oro.

Le festività natalizie sono alle porte e l’Amministrazione comunale di Novara, consapevole del momento particolare, ha presentato ieri le iniziative pensate, per tenere viva la tradizione, compatibilmente con l’eccezionalità della situazione e nel rispetto delle norme anti-covid.

“Saranno delle feste particolari – spiega il Sindaco Alessandro Canelli, in una nota stampa diffusa dall’ente – a causa di questa emergenza che da mesi sta mettendo a dura prova la tenuta del nostro sistema sia economico che sociale. Ma non vogliamo rinunciare a celebrare il Natale: per questo, dal 1° dicembre accenderemo le luminarie, andando incontro alle esigenze dei tanti commercianti che hanno pesantemente sofferto sia il primo lockdown sia questa seconda ondata con tutte le restrizioni che sono state imposte e che hanno impedito, di fatto, di svolgere appieno le varie attività”.

Oltre al simbolo della città, cioè la Cupola di San Gaudenzio, che per tutto il periodo natalizio, si illuminerà di colore oro; il centro si vestirà di luci, addobbi e installazioni, che vorranno essere “un messaggio di speranza per i commercianti ma anche per i cittadini che potranno fare gli acquisti in un contesto natalizio – ma aggiunge il sindaco – senza dimenticare che occorre usare la massima cautela e attenersi alle disposizioni a tutela della salute degli altri e di se stessi”.

Inevitabile la rinuncia ad iniziative particolari, come avveniva solitamente, questo per evitare assembramenti e situazioni di rischio, “ma abbiamo deciso di regalare alla città uno spettacolo online in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana” spiega Canelli, nel presentare ciò che avverrà proprio il 25 dicembre, alle ore 17.30, sul canale YouTube di A-Novara, dove Lucilla Giagnoni si esibirà nel “Canto di Natale” di Dickens con possibilità di visione fino al 6 gennaio.

Nel ringraziare tutti gli sponsor che attraverso il loro contributo consentiranno gli allestimenti natalizi della città, l’Amministrazione Comunale spiega di aver scelto di investire una parte delle risorse che sarebbero andate al Natale, per l’emergenza Covid “a sostegno dei nostri cittadini, commercianti e imprenditori”.

Un segnale di attenzione particolare all’Ospedale di Novara dove verrà collocato un grande albero di Natale “per esprimere la nostra gratitudine a tutto il personale medico, infermieristico e sanitario che in questi mesi ha svolto la propria attività, in un contesto molto difficile e pesante, prendendosi cura dei tanti pazienti che purtroppo si sono ammalati – conclude il Sindaco – attività che svolgono ogni giorno con passione e dedizione, ma che quest’anno merita più che mai di essere riconosciuta”.

Anche quest’anno, il Comune di Novara rinnova il suo impegno a favore del gattile e del canile di via del Gazzurlo tramite la donazione di cibo per gli animali ospiti e a supporto dell’associazione che gestisce la struttura.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara