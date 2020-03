Il basket novarese piange Giovanni Delconte, il suo seme germoglia nei figli Andrea e Mauro

In mattinata a Novara si è spento Gianni Delconte, figura di spicco della pallacanestro novarese, il cui seme oggi prosegue nell’attività dei figli Andrea e Mauro.

Il mondo del basket piange Gianni Delconte, scomparso questa mattina (sabato 07 marzo 2020) a Novara. Figura storica della pallacanestro novarese, che fin dalla metà degli anni ’70 ha contribuito alla crescita della palla a spicchi e contribuendo alla nascita della società Basket Club Novara, contagiando anche il figlio Mauro, oggi vice allenatore.

Tutto il Comitato provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia, nel ricordo di quando Giovanni Delconte ricoprì il ruolo di Presidente Provinciale prima, quindi consigliere Vice Presidente per ben 2 mandati del Comitato Regionale presieduto a quell’epoca da Giorgio Bassignana.

Commosso il ricordo manifestato attraverso i propri organi ufficiali, anche dalla società Basket College Novara, in particolare rivolto al figlio Andrea, attuale presidente della società. “Non serve ricordare chi fosse, perché Gianni Delconte è a pieno titolo una figura storica del basket novarese, e non solo – scrive sulla propria pagina Facebook College Novara – Tanta è la passione che ha voluto donare a questo sport. Siamo vicini alla famiglia Delconte in questo grave momento e vogliamo porgere loro le più nostre più sentite e sincere condoglianze”.

Il S. Rosario in memoria di Gianni Delconte, è fissato per lunedì 09 marzo ore 20,30 a Novara presso l’Abbazia di S. Nazzaro della Costa. Nello stesso luogo, il giorno dopo, ore 15 di martedì 10 marzo si terrà la S. Messa per l’ultimo saluto della Famiglia e di tutti gli amici e conoscenti che volessero intervenire.