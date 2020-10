Il bollettino Covid quotidiano di ricoveri e decessi presso l’Aou Maggiore della Carità

In sole 24 ore i pazienti per Covid assistiti a Novara e Galliate sono stati 28, portando il totale a 77, con due decessi.

Solo nell’ultimo giorno sono 28 le persone ricoverate per Covid presso l’Aou Maggiore della Carità di Novara, portanto a 77 il totale dei pazienti, così distribuiti: 26 a Galliate, 27 nei reparti covid, 13 in malattie infettive, 10 in terapia subintensiva.

Purtroppo si registrano anche due uomini deceduti, uno di 90 anni e l’altro di 77.