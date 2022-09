Il Centro Judo Novara avvia a pieno ritmo la stagione del 10° anno dalla fondazione

Dopo gli agonisti, sono tornati sul tatami anche i più piccoli del corso del Baby Judo (3 ai 6 anni) ed il gruppo dei giovani dai 7 agli 11 anni.

Il Centro Judo Novara ha da qualche settimana riaperto le porte del proprio Dojo e la maggior parte degli atleti hanno risposto immediatamente alla chiamata, oltre alla grande adesione da parte di nuovi soci.

Martedì 6 settembre, alle 17, anche i più piccoli hanno potuto finalmente risalire sul tatami con il corso del Baby Judo (3 ai 6 anni) e a seguire, alle 18, anche il gruppo dei giovani dai 7 agli 11 anni. Tutte le lezioni si svolgeranno nella sede in via Alberto da Giussano. “La fascia agonistica – dice il tecnico Vestali – ha ripreso le lezioni la settimana dopo ferragosto iniziando all’aperto la propria preparazione atletica, passando successivamente con gli allenamenti quotidiani la sera dal lunedì al venerdì. Quest’anno la società festeggia i 10 anni di attività, con tanta pazienza e tanti sacrifici è riuscita ad affermarsi dopo pochissimi anni e successivamente è diventata (come da ranking list nazionale) la prima società a Novara, ovviamente tutta la dirigenza per questo quadriennio olimpico si è posta diversi obbiettivi sia a livello agonistico sia dal punto di aggregazione sociale in modo da poter migliorare se stessi”.