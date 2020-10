Il covid ferma il derby Novara-Cuneo previsto questa sera al Pala Igor, per una positività nel Granda Volley

Il comunicato ufficiale diramato dall’Igor Volley, che comunicherà la data del recupero di Novara-Cuneo appena verrà fissata

“Igor Volley comunica che a seguito dell’esito dell’ultimo giro di tamponi che ha evidenziato una positività all’interno del gruppo-squadra di Cuneo, il match in programma questa sera al Pala Igor è stato rinviato a data da destinarsi”.

Con questa nota stampa, la società azzurra annuncia lo stop al derby piemontese di volley, precisando inoltre che “la squadra ospite, già in viaggio per Novara, ha ricevuto poco fa l’esito dei tamponi e automaticamente – come previsto da protocollo – è stato sancito il rinvio dell’incontro. Sarà nostra premura comunicare la data per il recupero, non appena questa sarà fissata ufficialmente”.