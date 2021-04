Il covid non ferma i Centri Estivi. Il Comune raccoglie le iscrizioni a partire dai bimbi della primaria

Regole immutate rispetto al 2020, con attività ludiche e didattiche a partire dal 14 giugno al 23 luglio 2021.

Nonostante la situazione legata all’emergenza Covid 19, il Comune di Novara anche quest’anno organizza, per l’estate 2021, un servizio di supporto alle famiglie impegnate in attività lavorative, attraverso l’organizzazione del Centro Estivo.

Il Centro Estivo sarà organizzato come negli scorsi anni (fino al 2019), anche se, in relazione all’attuale contesto, risulta indispensabile applicare regole diverse dal passato. In assenza di indicazioni specifiche, per il momento, si ritengono valide quelle emanate lo scorso anno (2020).

Questo per permettere il rispetto delle condizioni di sicurezza per bambini ed operatori in base anche alle indicazioni normative degli Enti sovrazonali, tra cui l’applicazione di presidi sanitari quali misurazione temperatura, utilizzo di mascherine sopra i 6 anni, attività ludiche e didattiche nel rispetto del distanziamento sociale, attività di igienizzazione e sanificazione previste per legge.

Il “Centro estivo 21” si svolgerà:

Scuole primarie dal 14 giugno al 23 luglio presso:

-Primaria: 2 plessi scolastici cittadini (Levi, F.lli di Dio) con orario dalle 8,00 – 8,30 alle 16,00 – 16,30 Potenziale accoglienza bambini per ogni plesso: 48.

Scuole d’infanzia dal 28 giugno al 23 luglio presso:

-Infanzia: 2 plessi scolastici cittadini (Collodi, San Paolo) con orario 8,00 – 8,30 alle 16,00 – 16,30 Potenziale accoglienza bambini per ogni plesso: 36.

I gruppi saranno strutturati con un rapporto 1/8-1/10 nelle scuole primarie, e 1/6-1/8 nelle scuole infanzia. Per i bambini con certificazione di disabilità è previsto il rapporto di 1/1.

I gruppi dovranno essere strutturati dall’inizio e non potranno essere modificati in itinere (compresi gli Educatori).

Per cui:

– non sarà possibile accettare domande oltre il termine indicato

– saranno inoltre definiti precisi orari di entrata ed uscita per ogni gruppo, distanziati di alcuni minuti

– l’iscrizione prevede la frequenza dal primo giorno, sarà quindi possibile terminare prima dell’ultimo giorno, ma non iniziare dopo la data di avvio

– all’atto dell’iscrizione è quindi necessario specificare il periodo di frequenza scelto, ovvero dal …. fino al…. e il numero di settimane

– i genitori dovranno attendere l’entrata al centro del proprio figlio e mantenere all’ingresso il corretto distanziamento, ciò vale anche per l’uscita

– non sarà possibile portare da casa giochi personali

In ogni plesso sarà presente un Coordinatore oltre agli Educatori, con il preciso scopo di sovrintendere alle comunicazioni e alle fasi organizzative e gestionali, oggi profondamente diverse dal solito.

“Anche quest’anno, nonostante le incertezze e le normative non ancora ben definite – spiega l’assessore Valentina Graziosi – apriamo le iscrizioni ai centri estivi comunali, ovviamente nel pieno rispetto, come la scorsa estate, delle misure di sicurezza previste. Un’attività che riteniamo essenziale quale sostegno alle famiglie e ai genitori che lavorano e che, nella stagione in cui non c’è scuola, potrebbero avere difficoltà nella gestione dei figli. Allo stesso tempo, raccoglieremo anche le iniziative dei privati quali associazioni e parrocchie per avere una copertura quanto più ampia possibile delle varie zone della città”.

Le domande possono essere scaricate, compilate e inviate a [email protected] entro e non oltre il 21.05.2021. Per ulteriori info: 03213703558 – 03213703586

Fonte Ufficio Stampa 2021