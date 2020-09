Il Derby di Vercelli non s’ha da fare. Niente accordo fra AIC e Lega Pro. 1ª Giornata fra sciopero e rinvio

Non c’è la fumata bianca nella discussione per l’allargamento delle liste. I calciatori confermano lo sciopero, ma la Figc valuta il rinvio della 1ª Giornata di serie C. Dopo il rinvio di marzo, il derby Pro vercelli-Novara proprio non si riesce a giocare.

Dopo una giornata di trattative fra Aic e Lega Pro per scongiurare lo sciopero dei calciatori, non è arrivata l’attesa fumata bianca, ed a questo punto comincia a profilarsi l’idea di rinviare la prima giornata di serie C. Oggetto del contendere le nuove norme con le liste limitate a 22 giocatori, che l’AIC propone di portare a 25 tesserati. Dalla Lega è arrivata l’offerta di salire solo a 23, ma su queste basi non si è giunti ad un accordo, anche perchè l’Aic, oltre l’allargamento delle liste, chiede di far diminuire il minutaggio dei giovani (al momento di 270′) che permetterebbe alle società di accedere ai contributi.

I calciatori restano fermi sulla decisione di scioperare, ma come detto, visto anche che la Lega Pro ha già annunciato che chi non si presenterà perderà 3-0 a tavolino; la Figc potrebbe intervenire per evitare problemi peggiori rinviando la prima giornata di campionato.

Insomma, dopo il tira e molla di marzo che poi portò al definitivo rinvio di Pro Vercelli-Novara causa lockdown, pare proprio che il derby delle risaie, almeno per il momento, non “s’abbia da fare”.

Questa volta però, sarebbe un rinvio che non dispiacerebbe troppo al Novara calcio, impegnato nella corsa a regolarizzare il tesseramento degli ultimi acquisti, con la presentazione nelle prossime ore di una fideiussione assicurativa idonea, che dovrebbe trovare poi l’approvazione della Federazione, in tempo utile per scendere in campo domenica al Silvio Piola di Vercelli.

Il rinvio della prima giornata consentirebbe alla società azzurra di avere più tempo a disposizione, per arrivare in regola alla trasferta di Coppa Italia prevista mercoledì prossimo a Cittadella, dove gli azzurri potranno così schierare i nuovi acquisti, provando a ribaltare il pronostico e guadagnare il passaggio al terzo turno dove incontrerebbero lo Spezia neo promosso in serie A.