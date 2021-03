Il muro maremmano crolla al 90′: Novara batte Grosseto 1-0 e adesso guarda oltre la salvezza

Una rete di Lanini quasi allo scadere, fa giustizia di un match dominato dagli azzurri sin dai primi minuti. I tre punti contro il Grosseto avvicinano ulteriormente il Novara all’obiettivo salvezza e mettono la Banchieri-band in scia play-off.

Quanta fatica, ma tra punti strameritati quelli conquistati dal Novara contro un Grosseto che ha eretto un muro difensivo resistito fino al 90′. La salvezza non è aritmetica e la classifica è sempre più corta (soprattutto dietro) e decisamente complicata dalle partite non giocate; ma anche in virtù del regolamento play-out, la squadra azzurra può ragionevolmente pensare di essere vicina all’obiettivo minimo.

Gioco e risultati fatti nel girone di ritorno (terzo successo casalingo consecutivo), dicono che questo gruppo, con qualche ritocco indovinato, potrebbe fare cose importanti in un campionato senza veri padroni.

NOVARA-GROSSETO 1-0

Marcatore 90′ Lanini

La Partita

E’ un Grosseto con molte assenze, quello che comunque non rinuncia ad imbastire un minimo di palleggio, contro un Novara apparsogli sin da principio, squadra molto diversa dalla versione smarrita dell’andata. Azzurri che prendono in fretta il comando delle operazioni e già al 10′ solo l’incrocio dei pali salva i maremmani, sul missile terra aria scagliato da Lanini, dopo l’autentica magia di Zunno che lo ha messo in condizione di battere da pochi metri.

Nel Novara funzionano soprattutto i cambi di lato, meglio da destra a sinistra, dove Marco Zunno diventa un autentico fattore. E dopo la mezzora le occasioni per gli azzurri fioccano, e quando i maremmani sono graziati da un po’ di fretta o imprecisione, ci pensa il portiere Barosi, decisivo almeno in tre interventi. La difesa ospite però regge fino all’intervallo, andando al riposo con uno 0-0 preziosissimo, almeno per quanto detto dal campo nei primi 45′.

Il secondo tempo è sulla stessa falsa riga del primo, con gli azzurri che premono alla ricerca di un goal che sarebbe già più che maturo. Fortino maremmano che si alza ancora di più nell’ultimo quarto d’ora, quando mister Magrini passa alla difesa a 5.

Col passare dei minuti i toscani si abbassano a protezione dell’area e la partita assume i connotati dell’assedio. Quando però sembra che il muro grossetano sia destinato a reggere ai reiterati attacchi azzurri, crolla proprio al 90′, quando un cross di Cagnano (ottimo il suo rientro), Lanini finalmente trova la deviazione di piatto al volo che si spegne sotto l’incrocio, per l’1-0 Novara strameritatissimo.

La Cronaca

10′ Clamorosa traversa di Lanini, dopo una giocata monster di Zunno che aggancia in area piccola con una specie di veronica, prima di servire l’ex Juve, che dopo aver preso spazio spacca l’incrocio dei pali con un missile terra aria forse fino troppo potente.

18′ Panico scatta in posizione regolare rientra e mette dentro, la palla deviata da un difensore sfiora il palo a portiere battuto.

23′ Russo parte da solo in contropiede e da posizione defilata calcia sul primo palo, attento Desjardins devia in corner con un piede.

33′ Grande parata di Barosi sulla punizione a giro di Lanini, dopo un bel fallo preso giusto al limite da Zunno.

35′ Corsinelli esplode un gran sinistro dal limite, ed ancora una volta Barosi si supera deviando in corner.

35′ Colpo di testa di Rossetti da due passi, fra le braccia dell’incredulo portiere ospite.

41′ Bella iniziativa di Galligani che poi dal limite calcia, con la sfera deviata che termina in corner.

43′ Corsinelli si accentra e crossa da destra, Rossetti è ancora bravo ad andare in anticipo, ma il suo colpo di testa è facilmente preda del portiere.

47′ Ancora straordinario Zunno che si beve Raimo e punta l’area, per poi lasciare andare un gran destro che sfiora la traversa.

53′ Sinistro a giro di Lanini dal vertice dell’area, con palla un palmo sopra l’incrocio.

56′ Doppio cambio per gli azzurri: fuori Colobini (buona la prova dell’esterno) e Collodel, dentro Buzzegoli e Cagnano, al rientro dopo l’infortunio che aveva fatto temere problemi ben più seri.

59′ Cross di Cagnano da sinistra che pesca sul secondo palo Lanini. Il colpo di testa del numero 9 viene deviato in corner.

61′ Azione in fotocopia, questa volta il cross è di Zunno, il colpo di testa, fuori di poco, di Migliorini.

75′ Esce Rossetti molto stanco, dentro Moreo a fare da centro boa.

81′ Grande azione di Lanini, che se ne va e prende l’area, per toccare dietro a Moreo, che però mastica la palla sprecando. Azione identica alla rete del vantaggio contro il Piacenza.

81′ Dentro anche Piscitella, fuori Zunno, certamente fra i migliori in campo.

84′ Buzzegoli pesca alla perfezione in area Moreo, il centravanti controlla bene ma calcia in porta troppo debolmente.

85′ Cross di Corsinelli e colpo di tesa a centro area di Pogliano troppo centrale.

90′ Cross di Cagnano da sinistra, la palla arriva a Lanini sul secondo palo che di controbalzo finalmente buca il bunker maremmano per l’1-0 meritatissimo.

La Formazione

Sono gli infortuni di Bove e Malotti, a condizionare le scelte di Banchieri, che per il nuovo “set point” salvezza, rimette in campo Migliorini a fianco di Pogliano e si affida a Panico, sperando nella versione Beppe-goal vista contro il Lecco. Per il resto è il Novara consolidato intorno al 4-2-3-1, che si impernia sulla fisicità del centravanti Rossetti, per favorire gli inserimenti di Lanini e Zunno; ma non meno importante l’apporto della cerniera di centrocampo formata da Collodel e Schiavi, capaci di tanta quantità, ma pure di notevole qualità. Una squadra che oltre ad aver svoltato decisamente, vanta ora una media d’età fra le più basse del girone.

Il Tabellino

NOVARA: 31 Desjardins, 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 8 Schiavi (C), 9 Lanini, 11 Panico, 14 Migliorini, 15 Collodel (VC; 57′ 10 Buzzegoli), 18 Zunno (82′ 24 Piscitella), 29 Rossetti (75′ 17 Moreo), 33 Colombini (57′ 3 Cagnano)

A disposizione: 2 Lanni, 19 Gonzalez, 20 Lamanna, 25 Bellich, 26 Cisco, 28 Hrkac, 37 Ivanov, 40 Bortoletti

Allenatore: Simone Banchieri

GROSSETO: 1 Barosi, 2 Raimo, 3 Giannò (66′ 29 Sersanti), 4 Cretella (C), 8 Fratini (VC), 15 Polidori, 16 Simeoni (86′ 14 Gafà), 11 Galligani (71′ 20 Consonni), 19 Russo, 25 Sicurella, 27 Vrdoljak

A disposizione: 22 Chiorra, 5 Ciolli, 17 Campeol, 18 Merola

Allenatore: Lamberto Magrini

Arbitro: Sig. Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Sigg. Mauro Dell’Olio di Molfetta e Fabio Pappagallo di Molfetta

Quarto ufficiale: Sig. Stefano Peletti di Crema

Marcatori: 90+1′ Lanini (N)

Ammonizioni: 30′ Simeoni (G); 32′ Cretella (G); 50′ Zunno (N); 70′ Polidori (G); 76′ Consonni (G); 90+4′ Russo (G)

Calci d’angolo: Novara-Grosseto 9-3

Recupero: 0′ 1°T – 4′ 2°T