Il Novara batte la Pro Patria e le assenze. Il derby del Ticino vale un insperato posto play-off

Gli azzurri vincono 3-1 allo Speroni con le reti di Lanini, Rossetti e Malotti. Una vittoria che non solo vuol dire salvezza praticamente certa, ma che per la prima volta dopo l’illusorio buon inizio stagione, significa 10° posto, cioè un clamoroso aggancio alla zona play-off.

Un’altra vittoria figlia del “banchierismo” la filosofia che ha cambiato il destino di una stagione che sembrava segnata, quando al ritorno del mister, la squadra azzurra era a 2 punti dall’ultimo posto, credendo in una rimonta che ha dell’incredibile, figlia del positivismo visionario del mister. Tre punti che regalano il 10° posto in coabitazione con il Grosseto, ma che in virtù degli scontri diretti, oggi varrebbe gli spareggi promozione. Novara dunque, in piena corsa per un posto play-off.

Un derby del Ticino vinto con tante tante assenze, soffrendo solo nel finale, quando il goal del’1-2 trovato dai bustocchi, ha riaperto una contesa che sembrava chiusa. Ma nel finale i ragazzi guidati da uno straordinario Buzzegoli, trovano la forza per segnare la terza rete in contropiede, dopo aver fallito almeno altri due match-point.

La Partita

Dopo un inizio movimentato dal palo generato per il rimpallo casuale sul rinvio di Cagnano che colpisce Parker, e sull’immediata risposta azzurra affidata a Malotti, chiuso in uscita da Greco; la partita si fa decisamente più tattica. Il Novara prova a palleggiare su ritmi controllati, mentre i tigrotti preferiscono ripartire sul recupero palla, verticalizzando il prima possibile. A parte un paio di conclusioni da fuori per parte, il primo tempo resta in equilibrio, prima del duplice fischio Bubba prova l’attenzione di Greco dalla distanza e sul corner successivo, Bellich di testa sfiora il bersaglio.

La ripresa si apre con la magia su punizione di Lanini che regala il vantaggio agli azzurri.

La Pro colpita nell’orgoglio alza il baricentro, ma lo fa in modo scomposto e così Buzzegoli al 58′, può sorprendere i tigrotti lanciando lungo Rossetti in campo aperto. Il centravanti entra in area ed è freddissimo a perforare Greco proteso in uscita.

A questo punto è il Novara che si mette ad aspettare e quando può riparte. La Pro Patria ci prova, ma gli azzurri restano compatti ed ordinati, al punto che Lanni si deve limitare all’ordinaria amministrazione.

Improvvisa la rete di Boffelli a 10′ dalla fine, a seguito di corner, cambia completamente il quadro, anche perchè gli azzurri, senza cambi e con il fiato corto, finiscono per arroccarsi a protezione dell’area.

E’ una sofferenza inattesa, che potrebbe sciogliersi quando Cisco parte in contropiede e serve Lanini, il quale quasi a botta sicura prende la traversa interna poi la palla finisce a Panico che riprende e la palla finisce sul palo: clamoroso!

All’ultimo istante però, il terzo contropiede lanciato da Hrkac è quello buono, perchè Malotti si infila fra le maglie in posizione regolare e batte Greco per la terza volta, con un rasoterra che si infila lemme lemme nella porta sgaurnita.

Un successo che vuol dire salvezza, ma che lancia davvero gli azzurri nella corsa al 10° posto valido per l’accesso ai play-off. Obiettivo impensabile all’inizio del girone di ritorno, quando la squadra del subentrante Banchieri era ad un passo dall’ultimo posto in classifica.

Le Formazione

Abbondanza in attacco, ma piena emergenza in difesa ed a centrocampo. Sono queste le premesse alle scelte obbligatissime operate da Banchieri, che deve rinunciare a Bove, Migliorini e Corsinelli dietro, oltre allo squalificato Schiavi in mezzo e Bortoletti. In panchina ci sarebbe anche Hrkac, utile sia come centrale difensivo che come mediano, ma la sua condizione è insufficiente, mentre come è noto, Bianchi è oramai fuori rosa.

4-2-3-1 comunque confermato, che vede oltre al ritorno tra i pali di Lanni, da destra a sinistra: Lamanna, Pogliano, Bellich, Cagnano. In mezzo c’è Collodel con al suo fianco Buzzegoli. Dietro l’unica punta Rossetti, agiscono Malotti, Lanini e Zunno.

La Cronaca

1’Subito palo colpito dai tigrotti, per la verità è Cagnano che nel rinviare trova il rimpallo che coglie il legno.

2′ Risposta immediata degli azzurri, con Buzzegoli che serve Malotti, su cui esce a valanga Greco, la palla danza davanti alla porta, prima di essere rinviata.

19′ Siluro di Cagnano dal limite, con palla deviata che si alza di poco sopra l’incrocio.

30′ Conclusione alta di Bertoni dal limite.

44′ Conclusione di Buzzegoli dai 30 metri con palla deviata in corner da Greco. Sul cross dalla bandierina Bellich colpisce di testa e manda fuori di pochissimo.

47′ Sulla rimessa laterale, sponda di Latte Lath e colpo di testa di Brignoli, con Lanni che alza sopra la traversa.

51′ Novara in vantaggio con la magia su punizione di Lanini, che da fuori aerea ed in posizione defilata, infila l’angolo lontano dove Greco non può arrivare.

58′ Raddoppio azzurro con Rossetti, bravo a fuggire in campo aperto e battere Greco in uscita, sul bellissimo lancio di Buzzegoli che lo ha messo in porta.

66′ Primo cambio per Banchieri. Dentro Panico, fuori Zunno.

77′ Lanini si fa 50 metri in ripartenza si accentra e calcia da posizione defilata sul primo palo. Chiude in corner Greco.

81′ Boffelli riapre la partita apposato sul secondo palo, dopo il colpo di desta a prolungare di un compagno a seguito di corner.

80′ Doppio cambio per gli azzurr. Dentro Cagnano e Rossetti, per Colombini ed Harkach.

86′ Lamanna colpito al volto deve lasciare il campo in barella, al suo posto dentro Cisco.

88′ Girata di Parker su cross da destra e palla sul palo esterno.

91′ Clamorosa doppia occasione per gli azzurri, con Cisco che spinge il contropiede e Lanini coglie una traversa clamorosa, la palla finisce a Panico e la palla coglie anche il palo.

95′ Il terzo contropiede lanciato da Hrkac è finalmente buono, quando Malotti da dietro elude il fuorigioco e trova la rete della sicurezza.

Il Tabellino

PRO PATRIA: 1 Greco, 6 Gatti, 8 Brignoli (63′ 26 Masetti), 9 Parker, 13 Boffelli, 14 Bertoni (VC), 15 Pizzul (80′ 16 Fietta), 19 Lombardoni, 20 Nicco (71′ 3 Galli), 21 Colombo (C; 63′ 10 Le Noci), 24 Latte Lath (71′ 11 Kolaj)

A disposizione: 12 Mangano, 4 Saporetti, 5 Molinari, 7 Cottarelli, 17 Spizzichino, 25 Ferri, 30 Castelli

Allenatore: Ivan Javorcic

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano (81′ 33 Colombini), 6 Pogliano, 9 Lanini, 10 Buzzegoli (C), 15 Collodel (VC), 18 Zunno (65′ 11 Panico), 20 Lamanna (86′ 26 Cisco), 25 Bellich, 29 Rossetti (81′ 28 Hrkac), 39 Malotti

A disposizione: 31 Desjardins, 17 Moreo, 19 Gonzalez, 21 Pagani, 24 Piscitella, 32 Tordini, 37 Ivanov, 38 Pellegrini

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti: Sigg. Luca Testi di Livorno e Roberto Terenzio di Cosenza

Quarto ufficiale: Sig. Francesco Burlando di Genova

Marcatori: 51′ Lanini (N); 59′ Rossetti (N); 81′ Boffelli (P); 90+4′ Malotti (N)

Ammonizioni: 49′ Gatti (P); 62′ Rossetti (N); 90+4′ Malotti (N)

Calci d’angolo: Pro Patria-Novara 3-6

Recupero: 0′ 1°T-5′ 2°T